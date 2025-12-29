Así serán las 80 viviendas para jóvenes que Sepes impulsa en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de construcción de 80 viviendas colaborativas para alquiler joven en Soria que promueve Sepes, sigue quemando etapas. A principios del pasado mes de diciembre se decidió el proyecto ganador del concurso, con jurado, abierto por la sociedad estatal para definir la actuación que se desarrollará en Elio Antonio de Nebrija. Se estima una inversión de unos 12 millones de euros y la propuesta vencedora lleva por título ‘26 camiones’.

El concurso se lanzó el pasado mes de febrero y no ha sido hasta diciembre cuando se ha desvelado la propuesta ganadora. El ‘contrato’ incluía una primera fase concurso para elegir la propuesta ganadora, pero también incluye la redacción del proyecto constructivo y la dirección de obra. El contrato supondrá un desembolso de 688.671,5 euros y tiene un plazo de ejecución de 50 meses –4 años y dos meses– que incluyen la construcción del inmueble. Además, el ganador del concurso se llevará 20.000 euros y hay tres áccesits de 10.00, 6.0000 y 4.000 euros respectivamente.

El proyecto ganador lleva por título '26 camiones' y fue elaborado por un equipo de arquitectos formado por Ignacio Olite Lumbreras, Koldo Fernández Gaztelu, Daniel González García, Álvaro Moral García y Antonio Olavarrieta Acebo. Una de las características principales del proyecto es que la estructura del futuro edificio se levantará a través de «paneles prefabricados de madera contralaminada (CLT)», según la información proporcionada por el propio estudio.

Según un extracto de la memoria, facilitada por los autores, explica que «la propuesta parte de una imagen sencilla, pero de gran potencia evocadora: veintiséis camiones, los necesarios para transportar los paneles prefabricados de CLT que componen la estructura –tanto vertical como horizontal– del edificio». Para los autores, este dato logístico y «aparentemente anecdótico» se convierte «en el punto de partida de una reflexión arquitectónica,: una arquitectura que nace de la medida, del pliegue, de la logística y la acción». Desde el estudio se sostiene que «cada camión contiene fragmentos de espacio, posibilidades de vida, unidades de habitación que no son celdas repetidas sino piezas de un sistema abierto».

Uno de los factores claves del proyecto es el sentido colaborativo del complejo con espacios comunes para sus residentes por lo que «la arquitectura aquí no se proyecta como un objeto asilado, sino como parte de un sistema más amplio, un paisaje habitable en el que la vegetación, el aire y la luz son tan estructurales como los muros o los forjados». Esto define la estrategia que no es otra que «crear un nuevo paisaje urbano».

El proyecto emplea dos herramientas para conseguir sus objetivos. En primer lugar la construcción de un espacio público –un parque– «transforme el lugar en ciudad» y un espacio doméstico «vinculado al nuevo paisaje urbano y reflejo de la vida colectiva».

En la memoria se remarca que «el conjunto articula esta nueva expansión de la ciudad en un lugar donde la calle como espacio urbano de convivencia no es reconocible». Por este motivo «las unidades de habitación que lo componen refuerzan su condición suburbana mediante la búsqueda de las referencias universales y primigenias del habitar humano: el sol de mediodía y el entorno naturalizado».

Tras la resolución del concurso ahora llega la fase de formalizar el acuerdo para proceder a la redacción del proyecto constructivo. Posteriormente, el Gobierno procederá a lanzar el proceso de licitación, adjudicación y ejecución de las obras en la parcela cedida por el Ayuntamiento.