Un sorteo decidirá en Soria los inquilinos del alquiler joven del trinquete

Edades comprendidas entre 18 y 36 años y, dependiendo de la unidad familiar, unos ingresos entre 1,5 y 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Son los perfiles que deberán cumplir los adjudicatarios de las viviendas del trinquete, según las bases conocidas por la Comisión de Urbanismo. Se trata de las doce unidades de la calle Zapatería, una de las cuales estará destinada a personas con movilidad reducida, explicó el concejal del área, Luis Rey. El empadronamiento es otro requisito de los futuros inquilinos, que serán designados mediante un sorteo.

La horquilla de precios está establecida de tal forma que el esfuerzo de los particulares no supere el 30% de su renta media. Precios asequibles sobre la base de aplicar un 3,5% sobre el valor del suelo. La parcela del trinquete, situada entre la calle Zapatería y la plaza del Carmen, fue desarrollada gracias a los fondos propios (compra del suelo) y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), los fondos Feder del plan del casco viejo. En total, la inversión superó los dos millones de euros.

Sobre otros fondos europeos, los que irán a parara al Plan de Actuación Integrado del Castillo-Calaverón, Rey explicó que el Gobierno ha confirmado a favor del Ayuntamiento la subvención. Se trata de los 6,9 millones de euros para intervenciones valoradas en 11,4, que entre otras cuestiones apuestan por las escaleras mecánicas del Calaverón o la construcción de un ascensor-mirador para acceder al Castillo desde las escaleras del Sagrado Corazón. La segunda fase de la reforma del parque de Santa Clara o el centro cívico del Calaverón también están incluidos en esta estrategia.

Por otra parte, la Comisión conoció las intenciones del equipo de Gobierno de lanzar 150 viviendas de protección, aproximadamente, durante el próximo ejercicio. Esto, con la puesta en marcha del trinquete, el desarrollo de la parcela frente a la estación del ferrocarril (dentro de la operación de Alcántara), dos suelos en Los Royales y otro en la calle Ávila (parcela del circo). Aparte de esto el Consistorio colabora con la cesión del suelo con las vivienda en planificación por parte del Estado en Elio Antonio de Nebrija y en desarrollo por la Junta en Eduardo Saavedra.