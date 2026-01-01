Heraldo-Diario de Soria

Fotos de la champanada de Nochevieja en Soria ¿estuviste?

Soria entró en el 2026 entre celebraciones que comenzaron desde bien pronto en la tarde, el frío no impidió salir a celebrar

Las celebraciones, sin medias tintas

Las celebraciones, sin medias tintasMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Los bares un año más abarrotados para conseguir la clásica botella de champagne, grupos de amigos y familias enteras se concentran en Mariano Granados y la Plaza de Herradores para tomar unas copas antes de acudir a las celebraciones familiares.

La parte negativa de la fiesta según el informe del 1-1-2 ha sido de un agredido y dos avisos por peleas en Soria.

