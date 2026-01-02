Soria alcanza las 4.700 donaciones de sangre en 2025 lejos aún de la barrera de las 5.000

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, Pedro Rodríguez, destaca la asociación va a cerrar el año en torno a las 4.700 donaciones. Una cifra «parecida a la de 2023 y 2024» aunque todavía lejos de la barrera marcada de alcanzar las 5.000. No en vano, apunta Rodríguez, «la tendencia es descendente desde los años de la pandemia, que fueron los mejores, un poco por encima de las 5.000 donaciones». Estas cifras engloban tanto las donaciones como las de plasma, que se encuentran en torno a 500.

Este año, avanza, «ha habido unos 250 donantes nuevos, de los que la mitad está por debajo de los 30 años». El objetivo de la Hermandad de Soria pasa por «elevar el número de donantes para conseguir que las donaciones se estabilicen en torno a las 5.000». Para ello, indica, «vamos a continuar realizando las actividades que se vienen consolidando en los últimos años como forma de seguir presentes en la sociedad y desarrollar alguna actividad más de información para explicar el por qué y para qué donar».

En este momento los niveles de sangre actuales son críticos para el grupo 0+ por lo que se recomienda donar lo antes posible siendo ámbar para los grupos A+, B+, B-, 0-, AB+ y AB- con la recomendación de donar en los próximos días. Únicamente el grupo A- tiene reservas óptimas con la indicación de donar de manera habitual. En este contexto, Rodríguez subraya que «lo importante, que también, no es cómo estén las reservas, que es un indicador, sino la importancia de ser constantes y tener en mente que Castilla y León necesita 450 bolsas diarias que es más de lo que consigue Soria en un mes ya que Soria en un mes bueno se mueve en torno a las 420 donaciones».

En lo que se refiere a donantes activos «consideramos que estamos en torno a las 5.000 personas, que son los que han donado en los últimos cinco años aunque que donen cada año contaremos con 2.500 o 2.700 personas porque el índice de repetibilidad está en el 2% o 2,5%», destaca el presidente de la Hermandad de Donantes soriana. En este punto, «los jóvenes son los que tienen un índice de repetibilidad más bajo porque hacen más deporte, más tatuajes, más piercing... La vida se pasa más rápido y quizás no se ve tan urgente la necesidad de donar», destaca Rodríguez. Por todo ello, «para que la gente sea consciente de este escenario tenemos que seguir estando presentes en actos públicos e informar de por qué y para qué y que luego, evidentemente, cada uno decida qué hacer aunque lo cierto es que ser solidario es muy bonito y realmente no cuesta nada», concluye.