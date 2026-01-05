La Junta inyecta en Soria un montante de 275.000 euros para la compra de 62 vehículos eléctricos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El impulso de la adquisición de vehículos eléctricos que buscaba la Junta de Castilla y León con el Plan Moves III con el objetivo de contribuir a la descarbonización del sector transporte ha inyectado en Soria durante el año 2025 más de 275.000 euros en 62 expedientes concedidos para la compra de automóviles, además de otros 36 para la instalación de puntos de recarga, que han movilizado otros 46.500 euros.

Estos beneficiarios, tanto personas físicas, como comunidades de propietarios, personas jurídicas, entidades locales de Castilla y León y sector público institucional de administraciones públicas de la Comunidad (excepto las de la propia Administración autonómica y de ámbito estatal), se presentaron a la convocatoria abierta desde abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023 pero prorrogado finalmente a julio de 2024. Y de nuevo en la convocatoria de 2025, cuyo plazo terminó el pasado 31 de diciembre, la Junta ha concedido por el momento otros cuatro expedientes por importe de 24.650 euros para la adquisición de vehículos; ninguno para puntos de recarga.

Así con todo, en el año que acaba de finalizar la Administración regional ha destinado en Soria 300.000 euros del Plan Moves III, un programa financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - Next Generation EU (PRTR-NG) pero gestionado por la Junta, de modo que resulta una media de 4.400 euros por automóvil y unos 1.300 euros de media por la instalación de recarga.

Un plan que no ha terminado de contentar ni a usuarios ni a concesionarios, porque los clientes tenían que adelantar todo el gasto, ya fuera en compra del vehículo o en la instalación del punto de recarga, y en el caso de resultar beneficiarios, el plazo para recibir la cantidad concedida podía extenderse en el tiempo incluso varios meses, porque había que justificar tanto la presentación como la aprobación del expediente. Se ofrecían hasta 7.000euros (9.000 euros con achatarramiento) para coches eléctricos y compatibilidad con deducciones fiscales del IRPF para particulares.

De hecho, en el caso de Castilla y León aún se deben resolver peticiones del programa original y todavía se estudian las solicitudes reunidas desde el pasado enero. No obstante, a partir de este año, como ya anunció el Gobierno central, se implantará un nuevo modelo destinado a agilizar la penetración de esta tecnología en el mercado del automóvil. Una idea que promete agilizar los expedientes y evitar el paso por intermediarios, si bien el sector llama a la cautela hasta que la convocatoria esté bien definida y ver toda la letra pequeña.

Cabe recordar que en el programa 2021-2024 la Comunidad asignó 46 millones de los 51,3 millones de euros disponibles para 9.861 solicitudes recibidas, pero hasta la fecha se han pagado 20 millones y quedan por liquidar otros 26. En el caso de los de 2025 hay 4.862 solicitudes aún están en fase de aprobación, pero el montante de estas peticiones (23 millones de euros) supera los 19,2 que asignados la Junta para esta convocatoria.

En noviembre de 2025 se reportó al Gobierno central que Castilla y León había recibido 56,5 millones de euros del programa Moves III en total de los que hasta ese mes había ejecutado el 72%.

Lo cierto es que tanto consumidores, como fabricantes y vendedores quieren conocer estas líneas de ayudas para modernizar el parque móvil con vehículos eléctricos, tal y como propone Europa. Porque están convencidos de que la centralización de los trámites acabará con el problema que se generaba con comunidades que agotaban sus fondos mientras en otras quedaba por repartir, como ha ocurrido con Castilla y León. De hecho, en Europa las ayudas eran directas y más importantes y no como en España hasta ahora, con las administraciones regionales como intermediarias.