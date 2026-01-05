Las residencias de ancianos de Soria llenan plazas y ven «complicado» asumir más demanda

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El envejecimiento de la población, en un contexto prácticamente global, está llenando las plazas disponibles en las residencias de ancianos y aumentando las listas de espera. Una realidad que además se ve inmersa en un cambio de ley, la de Dependencia que prepara el Gobierno central y que a los gestores de estos centros residenciales les mantiene «expectantes» por las exigencias que pueda implicar. Unas condiciones que pueden hacer «complicado» conjugar el exceso de demanda que se espera, como indicó la presidenta de la Asociación Soriana de Atención a la Dependencia, ASAD, Eva Igea. Sobre todo en materia de personal, dadas las dificultades que tiene el sector para encontrar trabajadores, que se prevén agravadas puesto que la ley introduce nuevos perfiles y cometidos que requerirán más empleados y mayor profesionalización.

«Estamos los que estamos», se pronunció Igea al respecto de la disponibilidad de plazas en la provincia, evidenciando que la construcción de nuevos centros es «muy difícil, por las exigencias (de la nueva ley) y a nivel de viabilidad».

Y es que la ocupación de plazas no para de crecer y en las residencias urbanas no hay disponibles, «con mucha demanda de solicitudes», lo que se va engrosando la lista de espera. Pero tampoco van quedando vacantes en los pueblos, hasta ahora más accesibles. «En la zona rural van estando prácticamente llenos, quedan pocas plazas libres, porque la población está muy envejecida y ya se nota el efecto de la generación del baby boom», destacó la presidenta de ASAD, en referencia a los nacidos en la explosión demográfica entre 1945 y 1964 que hacen esperar «un exceso de demanda» que habrá que gestionar. Por eso desde la asociación indican que es necesario consensuar con Servicios Sociales todo lo que se avecina.

Atrás quedan los momentos más bajos del sector, en las secuelas del covid, cuando las plazas vacantes eran la tónica general y las residencias vivían momentos duros por la falta de residentes. «En estos cinco años se ha ido mejorando y normalizando. Hemos remontado tras el covid», confirmó la representante de ASAD, también directora de Centros y Recursos Humanos de Grupo Latorre.

La situación no es «agobiante» por el momento, principalmente porque se valora la prioridad de la urgencia del anciano a la hora de entrar en una residencia. Además, actualmente la lista de espera «no es muy larga», y puede demorarse en torno a un mes. «Si es urgente se busca la fórmula», matizó Igea, poniendo de relieve que en los centros privados también existen plazas concertadas con la Administración.

Pero «a medio plazo habrá un mayor incremento y con las plazas ocupadas», recalcó la presidenta de ASAD, se plantearán mayores necesidades que el sector aún no sabe cómo afrontar con la entrada en vigor de la nueva ley. De ahí que pida «apoyo institucional» y sobre todo que la normativa que prepara el Gobierno «se adapte a la realidad social» existente. Así lo ha trasladado en las reuniones habituales que mantiene con la Administración, la última antes de Navidad.

Una situación que preocupa es la dificultad de encontrar empleados, algo a lo que no son ajenos otros sectores en la provincia, desde la hostelería a la construcción pasando por el transporte u otros oficios como fontaneros o electricistas.

«Hay personal, pero nos cuesta mucho encontrar profesionales formados y con cualificación», reconoció Igea, sobre un problema más enquistado todavía en el medio rural. En los pueblos la mano de obra se abastece con población de la zona, que en la mayoría de los casos se encarga de formar el propio centro. «Lo fundamental es que exista actitud y que quieran dedicarse a esto», resumió la presidenta de ASAD, asociación que agrupa a cerca de una veintena de residencias, y que se encuentra en plena campaña de captación de nuevos centros. Hay que recordar que las administraciones, como la Diputación y ayuntamientos, son titulares de residencias pero la gestión está externalizada por una empresa.

La formación reglada de los trabajadores de residencia llega a través de los grados de Formación Profesional, con prácticas en los centros residenciales, y también se forman en entidades como Cruz Roja o Cáritas, en este caso más ciudadanas extranjeras en una profesión más de mujeres, «aunque se va extendiendo a los hombres», matizó Igea.

La nueva Ley de Dependencia incorpora personal de referencia de cada usuario «para darle una atención personalizada, que atienda a cómo le gusta vestirse, si es más de carne o pescado, qué le gusta hacer...», explicó Igea. Un gestor de casos y otras exigencias que para las residencias suponen nuevos retos por cuanto necesitarán de «más personal, y más gastos». Además, han de ir adaptándose a los requisitos de los usuarios, cada vez con una esperanza de vida más larga y por eso hay plazas que pasan de válidos a dependientes, con las exigencias de personal que eso genera.

El anteproyecto de la Ley de Dependencia, así como la de Discapacidad, fue aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2025 y enviado al Congreso. El Gobierno prevé aprobar las reformas de ambas antes del próximo verano. Actualmente se encuentra en trámite parlamentario.