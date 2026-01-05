El Ayuntamiento de Soria impulsará la atención digital con una oficina electrónica autoservicio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria expide presencialmente alrededor de 8.000 certificados o volantes de empadronamiento. Con el objetivo de agilizar esta tramitación, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de una oficina electrónica autoservicio que permitirá a la ciudadanía realizar trámites municipales de forma autónoma, segura y accesible. El precio de licitación es de 25.000€ más el 21% de IVA lo que hace un total de 30.250,00€ IVA incluido.

Este nuevo dispositivo, que se instalará en una ubicación municipal designada por el Ayuntamiento, consistirá en un quiosco electrónico equipado con hardware y software específicos para la gestión de trámites electrónicos, y estará plenamente adaptado a la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad.

La oficina electrónica autoservicio permitirá, entre otras funcionalidades, la identificación segura de la ciudadanía mediante DNI electrónico, NIE con reconocimiento facial como segundo factor de autenticación y sistema Cl@ve. En una primera fase, el principal servicio disponible será la emisión de volantes y certificados de empadronamiento, que podrán imprimirse directamente en el propio dispositivo o enviarse por correo electrónico, o ambas opciones.

El sistema se integrará con las aplicaciones municipales mediante servicios web, garantizando que los documentos emitidos estén sellados digitalmente y cuenten con Código Seguro de Verificación, lo que asegura su validez oficial.

El dispositivo contará con doble pantalla táctil, impresora láser integrada, cámara para reconocimiento facial, teclado adaptado con braille, audio y otros elementos que facilitan su uso universal. Además, estará personalizado con la imagen corporativa del Ayuntamiento de Soria.

El contrato incluye el transporte, instalación, configuración, formación del personal municipal y puesta en marcha, así como una garantía mínima de dos años, tanto para el hardware como para el software, con atención a incidencias y tiempos de respuesta definidos según su nivel de urgencia.

Durante el periodo de garantía, el sistema permitirá evolucionar hacia nuevos servicios, como el pago de recibos con tarjeta bancaria u otros trámites municipales, sin coste adicional en el software, asumiendo únicamente el suministro de los nuevos dispositivos necesarios.

La solución deberá cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y con toda la normativa vigente en materia de protección de datos y ciberseguridad, reforzando la fiabilidad y protección de la información municipal.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Soria avanza en la modernización de los servicios públicos, facilitando el acceso de la ciudadanía a la administración electrónica y reduciendo la necesidad de trámites presenciales