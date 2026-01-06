La Aemet decreta alerta amarilla en Soria este miércoles por bajas temperaturas, con nieve en el norte

La provincia, en amarillo durante este martes y el miércoles, según la Aemet.HDS

Frío, mucho frío, por debajo de los cero grados. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, para este miércoles 7 de enero en Soria no ofrece dudas. Toda la provincia estará en aviso amarillo por baja temperaturas, que la Aemet pronostica en 6 grados bajo cero.

El aviso abarca a toda la geografía provincial, Ibérica, Meseta y Sistema Central, y comienza las 21 horas de este martes. Su finalización está fijada a las 9 horas del miércoles, con posibilidad de extender el avisto que, en estos momentos, está en verde.

Así, las temperaturas mínimas dejarán pocos cambios con respecto a esta jornada de la festividad de Reyes, también con aviso amarillo por bajas temperaturas, aunque la predicción situaba las máximas en aumento. Aún así, el frío se ha dejado sentir en toda la provincia, con una sensación térmica menor a la que marcaba el termómetro merced a un viento flojo, pero helador.

La cota de nieve ha ido subiendo a los 1.000 y 1.200 metros, y así se mantendrá este miércoles 7, cuando se esperan nevadas en el norte de Soria y heladas generalizadas, según la Aemet.

La previsión climática apunta a cielos nubosos o con precipitaciones, que pueden ser en forma de nieve en el noroeste preferentemente. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables en el este y Sistema Central. Cota de nieve subiendo a los 1000 o 1200 metros. Las heladas no abandonarán Soria, débiles o moderadas, que pueden ser fuertes en zonas altas.

El frío no desanima a los sorianos a la hora de salir de casa. En la imagen, paseando por El Collado.MARIO TEJEDOR

El pronóstico de la Aemet da un giro el viernes, cuando está previsto que baje la cota de nieve hasta los 800 o 1.000 metros y el manto blanco vuelva a dejarse ver en la capital, así como también el domingo.