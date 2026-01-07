Avalancha de ofertas para gestionar las Aulas para Personas Mayores de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La gestión de las Aulas para Personas Mayores (antes de la Tercera Edad) ha suscitado un gran interés entre las empresas del sector social, que se han presentado en masa para hacerse con la responsabilidad y organización de los próximos cursos. Una vez finalizado el plazo para la recepción de ofertas han sido once las interesadas en el programa de envejecimiento activo, que tiene en el centro de La Presentación su sede principal.

El contrato sale a licitación por dos años, con una cantidad máxima anual de 152.000 euros por curso. Las actividades se desarrollarán en los centros de La Presentación y Gaya Nuño, con un total de 4.150 horas lectivas.

En La Presentación, señala el pliego, se impartirán las actividades del Área de Cultura (ciencias sociales y actividades de ocio: semanas culturales, concursos y certámenes, representaciones teatrales, arte, historia, literatura; tertulias sobre temas del barrio, las relaciones interpersonales, los valores; cine; idiomas);y el Área de Terapia Ocupacional (pintura, cerámica, artesanía, música, teatro, restauración, cocina).

También en La Presentación están previstas las áreas de Salud (seminario de salud, taichí, yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento y relajación); Desarrollo Personal (talleres de habilidades sociales y personales, de destrezas, gimnasia mental, risoterapia, memoria, gestión de las emociones); y Ocio y Tiempo Libre (visitas culturales, convivencias y fiestas de primavera, Navidad y fin de curso). En la instalación de Bernardo Robles tendrá lugar además el Área de Nuevas Tecnologías (manejo de internet, correo electrónico, servicios telemáticos y servicios municipales, redes sociales, manejo de móviles y ‘tablet’, fotografía digital, ofimática).

En Gaya Nuño están previstas las siguientes actividades: Área de Cultura (seminarios de salud y psicología, las relaciones interpersonales, los valores, biblioteca, conferencia); Salud (taichí, gimnasia de mantenimiento y relajación), Desarrollo Personal (talleres de habilidades sociales y personales, talleres de manualidades, memoria); Ocio y Tiempo Libre (visitas culturales, convivencias y fiestas).

Según determina el diagnóstico de situación del Plan Municipal de Personas Mayores, hasta el 14% de los mayores de 65 años declara sentirse solo a menudo. La cifra de la soledad no deseada puede ser superior, ya que el 26% de los encuestados declara conocer que en su entorno más cercano hay alguna persona que se siente sola. El envejecimiento activo es uno de los fines de las Aulas.