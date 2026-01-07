Manuel Salvador se alza como el edil más ‘casamentero’ de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento es el lugar elegido por un buen número de personas para celebrar su boda. Y son los concejales quienes formalizan las ceremonias. El edil más solicitado durante el pasado año o al menos el más disponible fue el responsable de Deportes, Manuel Salvador. Fue el concejal más ‘casamentero’ durante 2025, según el seguimiento estadístico de los enlaces civiles de la capital. El edificio de la plaza Mayor albergó 76 bodas durante el año pasado, de las cuales 19 estuvieron oficiadas por Salvador.

Ningún otro representante municipal se acercó a la cifra del concejal de Deportes y quienes se situaron a continuación rondaron la decena. En este sentido, cabe señalar a Teresa Valdenebro como segunda edil ‘favorita’ de los sorianos, con diez enlaces. A continuación se colocaron la responsable de Igualdad y Cultura, Gloria Gonzalo, y el concejal de Personal, Eder García. Estos dos oficiaron, respectivamente, en nueve y ocho bodas. También fue notable la ‘marca’ de Gregorio García, quien se encargó de casar a siete parejas. Por su parte, Ana Alegre casó a seis.

El alcalde, Carlos Martínez, Javier Muñoz y Yolanda Santos coincidieron en sendas cifras de tres. Una boda menos que Lourdes Andrés, con cuatro. En cuanto a Ana Romero y Luis Rey, celebraron, respectivamente, dos y un enlace. Por parte de la oposición únicamente Belén Izquierdo figura en la estadística. Lo hace con una boda.

Por meses, fue julio el de mayor actividad para concejales y parejas, ya que tuvieron lugar trece matrimonios. Los meses de calor y verano son los preferidos para casarse. Junio, agosto y septiembre coincidieron en diez ceremonias. Por su parte, mayo concluyó con nueve, enero y marzo con cinco y abril con cuatro. Octubre y diciembre lo hicieron con tres, mientras que febrero y noviembre fueron los meses menos propicios a esta actividad, con sólo dos bodas cada uno.

La tasa para casarse en el Ayuntamiento varía en función de las jornadas y momentos del día. Así, asciende a 64,11 euros todas las mañanas de días laborables y a 128,21 todas las tardes de días laborables. El viernes por la tarde, los sábados (mañana y tarde) y las mañanas de los domingos y festivos el abono queda en 192,32 euros.

No obstante estas cantidades, el empadronamiento tiene ventajas. Así, si uno de los futuros cónyuges es vecino de Soria con una antigüedad mayor de 12 meses se bonifica el 100% de la cuota cuando el enlace tiene lugar de lunes a viernes en horario de jornada laboral. Y el 50% las tardes de los días laborables, los sábados y los domingos.