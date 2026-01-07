La protectora Redención exige al Ayuntamiento de Soria un recinto «digno» para los perros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La protectora de animales Redención ha cumplido este 3 de enero de 2026 25 años de vida. Un aniversario que su actual presidenta, María Luisa Marcén López, en el cargo desde hace siete meses, aprovecha para exigir al Consistorio que cumpla con su compromiso de realizar una permuta con los terrenos que Redención tiene junto al Duero por otros municipales para conseguir unas instalaciones «dignas» para los animales.

Hace un año, recuerda Marcén, «el Ayuntamiento nos comunicó la intención de realizar esa permuta». Una maniobra aplaudida por Redención de cara a conseguir unas instalaciones «libres de humedad, de ratas y que estén en condiciones porque las actuales se caen a cachos». Sin embargo, y aunque «al principio hasta visitamos un terreno cerca de Las Casas, finalmente nos comunicaron que no iba a ser la ubicación». La presidenta de la protectora reconoce que debe ser un terreno «que reúna varias características, entre ellas, que no esté cerca de un núcleo urbano para no molestar, que pueda llegarse a pie o en bicicleta...». Por ello, indica, «el Ayuntamiento tendría que ponerse las pilas de cara a conseguir un terreno y unas instalaciones dignas que gestionaríamos nosotros».

Y es que, apunta, «la perrera municipal no puede ni denominarse así ya que los animales no pueden pasar ni un día en esos cheniles». Por eso exige a los responsables municipales «que nos busquen ya un sirio y unas instalaciones nuevas. Ha pasado un año y seguimos igual porque nosotros no estamos para esperar varios años más. Los desagües no funcionan, las ratas son un problema, es una zona muy húmeda, con instalaciones muy viejas...».

Mientras tanto, Redención sigue con su trabajo diario. Durante este pasado año «hemos recogido en torno a 35 perros aunque hemos dado en adopción en torno a 40 por lo que han salido más de los que han entrado». Actualmente, destaca, en la protectora «tenemos 43 perros y varios gatos aunque ha habido años en los que hemos llegado a 70 aunque ahora hemos conseguido que no estén tan hacinados».

Uno de los logros que han conseguido este año es la firma de un nuevo convenio con la Diputación, que ha entrado en vigor este año, que asciende a 20.000 euros y que se suma al convenio de 15.000 euros que mantienen con el Ayuntamiento desde hace años. Al final, indica Marcén, «colaborar con la Diputación tenía que llegar sí o sí ya que la mayoría de los animales que recogemos son en distintos puntos de la provincia».

Además de la adopción también existe la posibilidad del acogimiento. En este sentido, explica la presidenta de Redención, «es una opción que ofrecemos en el caso de perros que son mayores (mas de 10 años) o están enfermos». En estos casos, «nos hacemos cargo de los gastos veterinarios, los animales siguen a nombre de la protectora y las personas que los acogen se encargan de darles cariño, hogar y alimento».

Este año «hemos dado en acogida tres perros de los que uno de ellos se ha adoptado», explica y pone el ejemplo de un perro «que ha pasado nueve años en la protectora y ha sido primero preadoptado para saber si se adaptaba a su nuevo hogar. Al cabo de un mes ha sido adoptado». Esta fórmula también se utiliza con los cachorros «que se dan en preadopción hasta que tienen la edad suficiente para poder esterilizarlos, alrededor de los ocho meses».

En este momento «en Redención tenemos mastines, que son perros que por su tamaño cuesta que sean elegidos, podencos, algunos mestizos y otros muy asustadizos». Algunos de los cerca de 1.500 que han pasado por las instalaciones de la protectora durante estos 25 años de trayectoria. Redención cuenta con dos trabajadoras además de 10 voluntarios que suman otra decena con los colaboradores.

Para concluir, Marcén recuerda que «no cogemos perros de particulares. Muchos llaman porque los han cogido de cachorros y luego al crecer nos lo quieren meter a nosotros. Pero no aceptamos perros de particulares con chip. Esa responsabilidad no es nuestra». Por eso hace un llamamiento y recuerda que los perros «no son un regalo para Navidad».