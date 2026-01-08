Luis Jiménez de Mingo toma el mando en la Comisaría Provincial de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Soria ya tiene nuevo comisario en sustitución de Francisco Moñux, jubilado el pasado mes de octubre. Se trata de Luis Jiménez de Mingo, otro experimentado agente que acumula más de 30 años de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía. Según pudo confirmar este medio Jiménez ya ha sido nombrado y desde hace unos días ejerce como Comisario Jefe, aunque la toma de posición oficial aún no se ha producido.

Fuentes cercanas a la Policía confirmaron a este medio que Luis Jiménez de Mingo llegó a Soria hace un par de semanas y ejerce de Comisario desde antes de final de año. Sin embargo, aún no se ha producido una comunicación oficial del nombramiento por parte del ministerio del Interior. No obstante, Jiménez de Mingo ya aparece, por ejemplo, como participante en las reuniones semanales que se producen con el Subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria, Sergio Peñarroya.

Fuentes cercanas a la Policía Nacional de Soria explicaron que en cuestión de días se producirá el anuncio oficial de la llegada de Jiménez de Mingo a la Comisaría Provincial y se llevará a cabo la toma de posesión como nuevo comisario. En este sentido, a la espera de oficialidad, apuntaron a la posibilidad de que el acto tenga lugar el próximo 13 de enero, martes. Se trata de una fecha significativa por ser el aniversario de la fundación de la Policía Nacional que este año celebra su 202 ‘cumpleaños’.

La Comisaría Provincial de Soria ha estado un par de meses sin comisario jefe tras la salida, por jubilación, de Francisco Moñux, que había accedido al cargo a finales de septiembre de 2022. Jiménez de Mingo acumula más de 30 años en el cuerpo de Policía Nacional donde ha ejercido diferentes responsabilidades. Dentro de Castilla y León destacar que fue jefe provincial de Operaciones en la Comisaría de Palencia donde incluso ejerció de comisario en funciones hasta el nombramiento de Honorio Pérez Pablos, que también fue comisario en Soria. Más recientemente, Jiménez de Mingo ha ejercicio de Comisario en el distrito de Salamanca de Madrid. Destacar que dentro de su labor en la Policía Nacional también ha ejercido como Jefe de Sección Operativa de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos.

Jiménez de Mingo llega a una de las provincia más seguras de España. Según los datos de criminalidad de los nueve primeros meses del año 2025, últimos publicados por el Ministerio del Interior, en la ciudad de Soria se han registrado 1.419 infracciones penales frente a las 1.283 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento de 136. Ese incremento se concentra en los delitos cometidos por medios tecnológicos. La cibercriminalidad asciende a 456 hechos, frente a los 376 del año anterior, con una subida del 21,3 %. Estos 456 ciberdelitos representan ya el 32,1 % del total de infracciones penales conocidas en la capital, casi un tercio de toda la criminalidad registrada.