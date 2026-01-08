Empleo público: últimos días para inscribirse en el Portal de Empleo de Correos, que facilita la contratación temporal

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Quedan muy pocos días para poder inscribirse en el Portal de Empleo de Correos, según recuerda el sindicato Comisiones Obreras, CC OO. Este portal es una herramienta que "facilita la contratación temporal en aquellas provincias, localidades y puestos en los que, por razones varias, no se encuentran candidatos/as a través del vigente sistema de bolsas de empleo".

El sindicato, mayoritario en Correos, recuerda a los trabajadores que el plazo de inscripción en este nuevo portal sigue abierto hasta el próximo 12 de enero. El portal permite que cualquier persona interesada en trabajar en Correos pueda inscribirse de forma telemática y optar a contratos temporales en los puestos operativos de reparto, oficinas y centros logísticos, siempre respetando el derecho preferente de contratación de las personas integrantes de las Bolsas de Empleo oficiales.

CCOO destaca que esta medida, de carácter transitorio y renovable -solo en caso de necesidad- y por acuerdo sindical, no sustituye a las Bolsas de Empleo, sino que las complementa. "No genera derecho automático a contratación, pero sí puede ser una oportunidad real de acceso al empleo en Correos, especialmente de cara a la próxima oferta de empleo y a la futura incorporación a las Bolsas de contratación temporal", según significa el sindicato.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 12 de enero y recabar más información en el citado sindicato, donde se ha habilitado un punto de atención específico para resolver dudas y orientar sobre el acceso al empleo en Correos.