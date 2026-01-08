Dos fallecidos dentro de un coche en un garaje en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Policía y los sanitarios han encontrado a dos personas fallecidas dentro de su coche en un garaje de Soria. Los hechos han tenido lugar en la calle Nuestra Señora de Calatañazor de la capital y por el momento el suceso está bajo investigación policial. Se trata de un hombre de 25 años vecino de Soria y una mujer, también joven, pero cuya edad aún no se ha podido precisar.

El 112 de Castilla y León ha confirmado que a las 16.20 horas ha recibido una llamada alertando de la presencia de dos personas inconscientes dentro del turismo, ubicado en esta calle de Soria muy cercana el río Duero dentro del barrio de San Pedro.

De inmediato se ha dado aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local de Soria y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Se ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los dos afectados.

Tanto los sanitarios como los agentes policiales han practicado maniobras de reanimación sobre ambas personas, si bien finalmente se han confirmado su fallecimiento. Por el momento no se conocen más datos sobre su filiación. La Policía investiga las causas de las muertes.

Según han trasladado fuentes oficiales y siempre con las debidas cautelas mientras progresa la investigación, se trataría de dos personas jóvenes, un hombre y una mujer. Se apunta inicialmente que habrían entrado a calentarse y, presumiblemente, se habrían visto afectados por una intoxicación por monóxido de carbono.