Soria Ya carga contra la financiación a Cataluña porque "perjudica de manera directa a la provincia"

El pacto sobre la financiación autonómica entre el Gobierno de España y ERC para Cataluña también levanta ampollas en la provincia. Soria Ya ha cargado contra un acuerdo que, a su juicio, da más a quien más tiene y ahonda en las desigualdades que sufren territorios como Soria.

Soria Ya rechaza el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al considerar que se trata de un pacto «profundamente injusto que perjudica de manera directa a la provincia de Soria y consolida las desigualdades territoriales existentes».

El eje central del acuerdo es el llamado principio de ordinalidad, según el cual las comunidades que más aportan deben ser también las que más reciben. Para Soria Ya, aplicar este criterio al reparto del fondo común es «inaceptable, ya que supone destinar más recursos a los territorios más ricos», ignorando deliberadamente la situación de las provincias con menor población, menor capacidad recaudatoria y mayores costes estructurales.

Soria Ya recuerda que la provincia sufre una despoblación extrema, una enorme dispersión geográfica y unos costes muy elevados para mantener servicios públicos básicos en un territorio extenso y poco poblado. Ninguna de estas variables esenciales parece tenerse en cuenta en el modelo que se está planteando, que prioriza exclusivamente la recaudación fiscal y beneficia a quienes ya parten de una posición privilegiada.

Un pacto contrario a la Constitución y al principio de solidaridad

La plataforma denuncia que este enfoque vulnera el espíritu de la Constitución Española, que en su artículo 138 consagra el principio de solidaridad y el deber de garantizar un desarrollo económico equilibrado entre los distintos territorios del Estado. «Financiar con más recursos a quienes más tienen supone, en la práctica, abandonar a provincias como Soria, que llevan décadas acumulando desventajas», señalan.

Soria Ya considera además absurdo plantear que la financiación autonómica deba basarse únicamente en la recaudación. Desde el movimiento ciudadano recuerdan que muchas grandes empresas y contribuyentes están domiciliados en Madrid o Barcelona, pero generan actividad económica y beneficios en todo el país, incluida la provincia de Soria. Sin embargo, esos ingresos no se traducen en recursos suficientes para el territorio donde realmente se producen, lo que supone un engaño a los sorianos.

Soria Ya exige explicaciones a Carlos Martínez

Soria Ya exige explicaciones a Carlos Martínez sobre el impacto negativo que este acuerdo puede tener para la provincia. La plataforma quiere saber si el PSOE de Castilla y León comparte el mismo criterio que el presidente del Gobierno y si avala un modelo de financiación que ignora la despoblación, la dispersión territorial y el coste real de los servicios públicos en provincias como Soria.

La formación se pregunta por qué Carlos Martínez guarda silencio ante una cuestión de enorme trascendencia para el futuro de la provincia y si ese silencio responde al miedo a enfrentarse a su propio partido, precisamente cuando la financiación autonómica debería ser una prioridad absoluta para cualquier responsable político que diga defender Soria.

Al movimiento ciudadano le sorprende que este sea el criterio del PSOE, partido de gobierno «que se dice progresista pero que vuelve a dejar de lado a los territorios más pobres y despoblados».

Un acuerdo negociado a espaldas de territorios como Soria

Soria Ya critica también duramente la forma en que se está llevando a cabo esta negociación. La financiación autonómica afecta al conjunto del país, pero se está discutiendo de manera bilateral con ERC. Para la plataforma es inaceptable que una cuestión de Estado se utilice como moneda de cambio para garantizar apoyos parlamentarios que sostengan a un gobierno en minoría.

La plataforma defiende que la política fiscal y la financiación autonómica deben servir para apoyar a los territorios con mayores desequilibrios demográficos, económicos y productivos, no para reforzar a quienes ya están en mejor posición. «Comprometer el futuro de Soria para satisfacer intereses políticos coyunturales es, sencillamente, inadmisible», denuncian.

Defensa de una financiación justa para Soria

Soria Ya insiste en que los sorianos son ciudadanos de pleno derecho y no pueden seguir siendo excluidos de una financiación justa y equitativa. La plataforma insiste en que no va a consentir que se repita, una vez más, el mismo esquema de siempre: acuerdos cerrados lejos de la provincia que acaban perjudicando a un territorio ya castigado por décadas de abandono institucional.

Por todo ello, Soria Ya reclama un cambio profundo en los criterios de financiación autonómica, que incorpore de manera real y efectiva la despoblación, la dispersión territorial, el elevado coste de los servicios y los graves desequilibrios económicos. Solo así será posible dejar atrás el discurso vacío y empezar a afrontar con seriedad los problemas que lastran el futuro de la provincia.