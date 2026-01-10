La retirada de la pasarela del Soto Playa arranca el próximo lunes

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El lunes comienza la tala de los árboles del Soto Playa para acometer la retirada de los restos del puente, unos trabajos que el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, espera puedan estar terminados en esa misma semana, ya que las obras llevan pendientes desde hace más de un año cuando se cayó la estructura.

Recordó que el clareo era necesario para meter la grúa con la que quitar la pasarela que se derrumbó en octubre de 2024 después del paso de la borrasca Kirk, que causó fuertes vientos en toda la provincia y provocó la caída de un árbol sobre la estructura, que resultó gravemente dañada.

La zona se había cerrado al tránsito con anterioridad precisamente para evitar los riesgos derivados de la alerta amarilla por fuertes rachas.

Martínez señaló que una vez se desmantele habrá que valorar si se puede recuperar algo, pero por las opciones que les han dado los técnicos, todo apunta a que sea necesario realizar una nueva plataforma, según indicó ayer mismo durante la rueda de prensa la concejala responsable de Acción Social, Cooperación e Igualdad, Ana Alegre. En ese caso habrá que sacar a licitación la obra y será de manera inminente para poder comunicar las dos márgenes del Duero en ese punto.

El PP se ha hecho eco de la situación en varias ocasiones y ha reclamado que, al menos, el puente roto sea retirado. El equipo de Gobierno ha estado estudiando con una empresa la viabilidad de reparar la pasarela dañada o si es necesario crear una nueva.