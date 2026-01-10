Preparativos para la retirada en Soria del gran árbol de Navidad de Granados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los vestigios navideños ya son historia en la capital soriana hasta las fiestas del año 2026-2027. Las luces repartidas por toda la capital, el belén de la Plaza Mayor y el zoo luminoso ya han sido retirados hasta la próxima ocasión, cuando el encendido navideño de diciembre de 2026 vuelva a iluminar las calles.

Sin embargo, el ornamento más majestuoso sigue en pie, y es, sin duda, el emblema de las Navidades en la capital soriana durante los dos últimos años. Se trata del gran árbol de la plaza Mariano Granados, que ha hecho las delicias de pequeños y mayores con su impresionante iluminación y su música. De hecho, los operarios realizaron los preparativos para retirar el pino, pero el viento reinante, que dificultaba los trabajos, les hizo desistir, al menos en esta jornada sabatina. Una enorme grúa se acercó a la copa en estas labores. El árbol de Navidad de Soria tiene nada menos que 55.000 puntos luminosos y se ha convertido en el ornamento central. En otras ocasiones han lucido en el mismo lugar estrellas o bolas gigantes.