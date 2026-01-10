Visita guiada en Soria a la exposición de Enrique Moreiro de la mano del autor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El artista Enrique Moreiro realizó una visita guiada dentro de su exposición ‘Ilustración y arte multiplicado’, en la Sala Jesús Bárez del Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Una oportunidad excepcional para conocer de primera mano el ‘detrás de cámaras’ del arte gráfico, ampliando toda la información que brinda el catálogo de la exposición.

Cómo se gesta una ilustración desde el encargo, cómo es la colaboración con el equipo editorial y cómo una idea se transforma en escultura, medalla o grabado fueron algunos de los aspectos de este recorrido para el público en general.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2026, es una retrospectiva multidisciplinar que celebra la obra de Moreiro creada para ser impresa y llegar a un público masivo. Reúne originales, bocetos, ensayos, piezas impresas, grabados y acuñaciones que muestran la evolución de su trabajo, revelando la meticulosa artesanía detrás de obras que han sido publicadas y expuestas en diversos países.