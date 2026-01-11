Comercio amigable para detectar situaciones de soledad no deseada en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La soledad no deseada, un problema que afecta a un buen número de mayores, tiene en el entorno comunitario uno de sus paliativos. Igual que sucedió con la violencia de género, el Ayuntamiento quiere implicar al tejido social en su prevención y para ello pretende desarrollar acciones en pro de un comercio amigable, de manera que sirva para detectar situaciones de soledad no deseada y puedan atenderse las necesidades de estas personas. Es una de las acciones del Plan de Mayores recientemente aprobado, un documento que deja constancia del alcance de este mal entre el colectivo. Y es que según su diagnóstico, al menos el 14% de las personas mayores se encuentra sola. Pero puede haber muchas más, ya que casi un 27% de los encuestados declara que conoce a alguien cercado en esa situación.

El Plan de Mayores comprende 63 medidas en cinco grandes áreas, que van del entorno adaptado a la participación social, la salud y el bienestar, los servicios comunitarios y la información.

Es en el bloque de salud y bienestar donde figuran las acciones concretas contra la soledad, que también implican al vecindario, corresponsable como vecindario amigable. Junto a la entidad gestora del servicio de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento apuesta por el proyecto ‘NoSoloLectura’: el envío de un libro con dedicatoria especial y la promoción de vínculos a través de cartas. Y mediante el Centro de Referencia Estatal incide en otro recurso más, en este caso para personas dependientes.

El bloque de salud apunta a la novedosa incorporación de la salud mental entre las acciones preventivas. Así, se estima un taller de gestión de las emociones para las Aulas para Personas Mayores, el programa de envejecimiento activo del Ayuntamiento. Más allá del colectivo, hay que tener en cuenta al cuidador, cuyo equilibrio es importante. Por ello determina un plan de respiro.

Entre otra acciones del Plan de Mayores destacan las relativas a la cubrición de algunas zonas de los parques, la pintura en blanco de los pasos de la zona peatonal o la atención para adaptar viviendas (área de entorno adaptado); las actividades intergeneracionales (participación social y cultural); el soporte a la gestión emocional de los cuidadores (servicios comunitarios) o un punto de atención específico para mayores (información).