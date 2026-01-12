El calendario de 2026 pieza singular de coleccionista que solo entienden en Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Hay en Soria un calendario que marca en el almanaque las fechas más destacadas para sus vecinos. Un calendario soriano, ideado por Enrique García Garcés, que es una singular pieza de coleccionismo y que este año cumple 20 ediciones coloreando los días claves para cualquier soriano.

Las fiestas de San Juan, San Saturio, Jueves Lardero... Todas estas fechas relevantes para Soria y muchas más son las que aparecen resaltadas en este tradicional calendario soriano que este año únicamente iba a estar disponible en soporte digital pero ante las peticiones de muchos ciudadanos a su impulsor, también editará varios en soporte físico.

En cada mes, sombreados con diferentes colores, aparecen eventos locales y fechas clave que sirven como guía para sorianos de dentro y fuera de la provincia.

Calendarios en primer plano.MONTESEGUROFOTO

Además, tal y como indica García, este año el calendario viene con sorpresa ya que trae todos los eventos culturales y festivos del año en Soria para no perderse nada. Entre ellos, por ejemplo, el Festival Cine Documental MujerDOC, el Festival de Música Antigua, las jornadas de Novela Histórica o el Undesound. Sin olvidar, por supuesto, fechas ineludibles como el Festival Enclave del Agua, el Festival del Otoño Soriano o Las Ánimas.

Su impulsor, de todas formas, pide perdón por anticipado por si alguna de las fechas, por la razón que sea, finalmente cambiara y no se adecuara al día señalado.