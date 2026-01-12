El congreso ‘RestauraRíos 2026’ reunirá a más de 400 expertos en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, presentó el V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial ‘RestauraRíos 2026’, que tendrá lugar en la capital soriana entre los días 10 y 12 de junio. Lafuente estuvo acompañada por el presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (Ciref), Lluís Godé, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

´RestauraRíos 2026´ reunirá a más de 400 autoridades y técnicos de diversos organismos de cuenca y administraciones del agua, responsables de políticas públicas, investigadores, estudiantes, ONGs, voluntariado ambiental y comunicadores, bajo el lema ‘Restaurar las arterias del territorio para aumentar la resiliencia’ ante el cambio global. «Un lema muy apropiado, que sintetiza la importancia que tienen los ríos como verdaderas vías de vida, y que tenemos la obligación de preservar y cuidar, y más si cabe, en el contexto actual de cambio o crisis climática que estamos viviendo», explicó Lafuente.

La presidenta de la CHD aseguró que «es más necesario que nunca avanzar en un desarrollo sostenible, en donde la gestión y uso del agua sea compatible con la protección y conservación de los ríos», por lo que destacó la importancia del congreso ‘RestauraRíos’ «como cita ineludible de aprendizaje e intercambio de experiencias y de conocimiento en el campo de la restauración fluvial».

Por su parte, el alcalde de Soria reconoció el trabajo coordinado desarrollado entre el Ayuntamiento y la Confederación para poder lograr retos «importantísimos» en materia de restauración de los cauces fluviales, con importantes inversiones para la recuperación de las márgenes del río Duero. «Soria no podía dar la espalda al río y ese objetivo que nos fijamos es hoy una realidad, ya que ahora todo aquel que visita la ciudad encuentra en este entorno un espacio singular que se verá complementado con un proyecto turístico de inversión, como es el barco como símbolo de nuestros valores», remarcó.

Lafuente anunció que una de las actuaciones de restauración fluvial que va a desarrollar la Confederación en la provincia de Soria «permitirá la mejora de la conectividad longitudinal y lateral, y de recuperación de la morfología original del río Ucero y su principal afluente, el río Abión». Esto «redundará en mejoras del ecosistema fluvial y contribuirá a mejorar la capacidad natural de laminación de avenidas de la llanura de inundación del río Ucero, aguas abajo de El Burgo de Osma».