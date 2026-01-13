El amanecer más espectacular de este frío martes 13, sobre Santa Ana en Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

'Fuego' en el cielo y frío a pie de calle. Este martes 13 ha comenzado en Soria capital dejando imágenes espectaculares del amanecer en puntos como la sierra de Santa Ana, con imágenes que podrían evocar un atardecer de verano... pero con sólo 3 grados de temperatura según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La salida 'oficial' del sol estaba señalada para las 8.36 horas. Diez minutos antes, a las 8.26 horas, los primeros rayos rebotaban contra algunas nubes sueltas ubicadas precisamente al este de la ciudad, por donde iba a asomar el astro.

Espectacular cielo sobre Santa Ana en Soria en la mañana de este martes 13 a las 8.26 horas, 10 minutos antes de la salida del sol.A.C.

Durante unos cinco minutos el cielo se ha evolucionado desde colores amarillos y anaranjados similares a los del fuego a un rojo intenso que pronto se ha disipado para dejar ver la realidad: toca día gris y fresco.

Aún así, el inesperado espectáculo ha sido capturado por algunas personas mostrando que más allá de los reconocimientos a la calidad del cielo de Soria con sellos como Starlight, la claridad de la atmósfera en la provincia no necesita telescopios ni fenómenos extraordinarios como el futuro eclipse de agosto para dejar imágenes espectaculares, aunque en este caso efímeras. Una señal para los más supersticiosos, unas fotografías para guardar para los amantes de los paisajes.