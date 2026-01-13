El Lejano Oeste de Almería cobra vida en el Espacio Alameda: las fotos de las maquetas

Maqueta de un poblado western en el Espacio Alameda.MonteseguroFoto

El soriano Teo Rubio ha recreado en el Espacio Alameda de Soria todo un poblado western con 60 maquetas basadas en su afición por este género cinematográfico y a raíz de un viaje que hizo en Almería Rubió regresó de su viaje en Almería con muchas fotos y con la idea de hacer "dos o tres maquetas". Todo ello ha derivado en toda una muestra de 60 maquetas que Teo Rubio comenzó a construir en el año 2008 y que ahora tienen forma de exposición, a modo de poblado western.

En cuanto a la recreación que puede visitarse en el Espacio Alameda, parte son edificios que hay en Almería y que montó Sergio Leone para la trilogía del Dólar, ahora parque temático, mientras que otras maquetas están sacadas de películas "a base de ir parando la imagen".

El soriano ha construido cada uno de los edificios con material reciclado de recortes de madera que le facilita un amigo que tiene una fábrica en Duruelo de la Sierra, pintadas con pintura de cera. Teo Rubio utiliza madera, cartón, "una sierra pequeña, un cúter, un bote de cola y pintura" para convertir imágenes del cine del viejo oeste en maquetas, a las que dedica unas cien horas por pieza.

En cuanto a la mayor complejidad, pasa por hacer la maqueta en el cartón y también las ventanas. La mayoría de ellas, especialmente los salones y las iglesias, también están diseñadas por dentro y el siguiente paso es incorporarles la luz, informa Europa Press.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha destacado la buena acogida de esta exposición y la respuesta del público que se queda "maravillado con el arte de Teo Rubio". "Desde la concejalía de Cultura darle las gracias por este regalo que ha hecho a la ciudadanía. Es una suerte tener en Soria a ciudadanos que disfrutan y crean cultura", ha manifestado la concejal. La muestra puede visitarse del 4 al 31 de enero de martes a sábados de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas en el Espacio Alameda.