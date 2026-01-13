Pistas forestales en montes de Soria mejoran la respuesta ante incendios con una inversión de 197.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este martes la formalización del contrato, por valor de 197.039 euros, para ejecutar actuaciones de prevención y lucha contra incendios forestales mediante la reparación y el mantenimiento de pistas forestales en varios montes de utilidad pública de la Sección Territorial I y II de la provincia de Soria. La inversión se financia por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos Next Generation EU en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La actuación se dirige a mejorar infraestructuras viarias forestales que resultan esenciales para garantizar la protección de ecosistemas de elevado valor ambiental. Los montes incluidos se sitúan en la denominada Alta Meseta del Duero de la provincia de Soria, dentro del ámbito del Sistema Ibérico, donde la conservación del entorno natural convive con aprovechamientos históricos que han impulsado la gestión forestal sostenible y el apoyo al desarrollo rural.

La infraestructura viaria forestal cumple un papel estructural en estos montes. Su adecuación facilita la restauración ambiental, permite la puesta en producción de las masas arboladas y sostiene actividades tradicionales, como el aprovechamiento forestal y la ganadería extensiva. Al mismo tiempo, una red de pistas en buen estado contribuye a consolidar el tejido empresarial local vinculado a trabajos forestales, transporte y servicios auxiliares. En un territorio de gran extensión, la accesibilidad condiciona la eficacia de cualquier actuación de gestión y conservación.

La necesidad de proteger estos ecosistemas frente a incendios forestales otorga un papel fundamental al estado y al diseño de las pistas. Estas infraestructuras mejoran la llegada de los medios de vigilancia y extinción, reducen los tiempos de respuesta y permiten aplicar medidas preventivas con mayor eficacia. Entre esas medidas destacan el control de la vegetación arbustiva, la extracción de biomasa y las intervenciones en zonas de enlace entre masas forestales y otros usos del territorio, puntos especialmente sensibles para la propagación del fuego.

El expediente justifica las actuaciones por el desgaste acumulado debido al uso reiterado por vehículos y maquinaria pesada, junto con daños causados por agentes climatológicos. Ese deterioro se manifiesta en la aparición de baches y cárcavas, en la erosión de la capa de rodadura y en inundaciones asociadas a la colmatación de los sistemas de drenaje. La reparación y el mantenimiento previstos permiten recuperar la funcionalidad de la red viaria y asegurar condiciones de circulación adecuadas para trabajos preventivos y actuaciones de emergencia.

Las inversiones del PRTR del Gobierno de España impulsan actuaciones que modernizan la gestión del territorio y refuerzan la resiliencia frente a riesgos climáticos. En este caso, la reparación de pistas forestales se enmarca en el Componente 4, dedicado a la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad, con el objetivo de mejorar el estado de conservación del medio natural y asegurar un uso sostenible de los recursos, recoge Ical.

Estas actuaciones incorporan exigencias técnicas para cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH), un requisito clave en los proyectos financiados con fondos Next Generation EU.