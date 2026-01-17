Un turismo queda suspendido a metro y medio de suelo tras un accidente en Almenar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una conductora, de 26 años de edad, quedó suspendida con su vehículo a metro y medio del suelo tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Almenar de Soria.

Ha sido a las 19.26 horas cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso de un accidente ocurrido en el kilómetro 325 de la carretera N-234, en concreto en la travesía de Almenar de Soria.

Según ha informado el alertante, un vehículo se ha salida de la vía y se ha llevado una valla cayendo a continuación hacia la puerta de una casa donde el turismo ha quedado suspendido a metro y medio de suelo ya que existe un desnivel con la carretera.

Según informa el servicio de emergencias 112, ha trasladado aviso a la Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias que a su vez han enviado recursos para atender en el lugar a la conductora de 26 años.