Las luminarias de Pedrajas y Alconaba arden con fuerza por San Antón

La hoguera de Pedrajas sirvió para renovar las energíasMARIO TEJEDOR

Pedrajas eludió la lluvia y celebró ayer, con motivo de San Antón, su Luminaria, una tradición que los vecinos de la localidad recuperaron en el año 2000. Chorizo, torrezno y música sirvieron para animar al pueblo que se juntó en torno a la gran hoguera.

Por su parte, la Asociación Cultural Amigos de Alconaba también prendieron una hoguera para celebrar una merienda popular y celebrar a San Antonio Abad, patrón de los animales, el cual se desprendió de todos sus bienes y se retiró en soledad descubriendo así la sabiduría y el amor divino a través de la naturaleza.