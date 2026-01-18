Heraldo-Diario de Soria

Las luminarias de Pedrajas y Alconaba arden con fuerza por San Antón

Esta tradición de origen pagano y que hoy se celebra en honor a San Antonio Abad en varios pueblos de Soria simboliza renovación y purificación frente a los malos espíritus

La hoguera de Pedrajas sirvió para renovar las energías

La hoguera de Pedrajas sirvió para renovar las energíasMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Pedrajas eludió la lluvia y celebró ayer, con motivo de San Antón, su Luminaria, una tradición que los vecinos de la localidad recuperaron en el año 2000. Chorizo, torrezno y música sirvieron para animar al pueblo que se juntó en torno a la gran hoguera.

Por su parte, la Asociación Cultural Amigos de Alconaba también prendieron una hoguera para celebrar una merienda popular y celebrar a San Antonio Abad, patrón de los animales, el cual se desprendió de todos sus bienes y se retiró en soledad descubriendo así la sabiduría y el amor divino a través de la naturaleza.

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraron

Una gran hoguera entorno a la cual los vecinos celebraronMARIO TEJEDOR

Luminaria en Pedrajas por San Antón

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidad

Los vecinos disfrutaron de una noche en comunidadASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE ALCONABA

Hoguera de San Antón en Alconaba

tracking