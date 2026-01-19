Minutos de silencio en Soria por el accidente de tren de Adamuz y Mañueco aplaza la comparecencia por las elecciones

Viajeros en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, en una imagen de archivo.Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Las instituciones sorianas se sumarán a la convocatoria de la FEMP para mantener un minuto de silencio como señal de duelo por el accidente de tren ocurrido en Ademuz (Córdoba) que deja 39 fallecidos y 152 heridos.

Subdelegación del Gobierno, Diputación Provincial o Ayuntamiento de Soria pararán a las 12.00 horas en señal de solidaridad y condolencia con las víctimas y sus familiares. El minuto de silencio se guardará a lo largo y ancho de España.

Además, a última hora de la noche del domingo el Ayuntamiento de Soria trasladaba la suspensión del Pleno previsto para la mañana del lunes como señal de respeto ante el accidente de tren de Córdoba. Se iba a tratar un recurso contencioso-administrativo y una moción del PP para la renovación del servicio de parques y jardines.

En el plano autonómico, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pospuesto la rueda de prensa en la que iba a detallar la convocatoria de Elecciones Autonómicas para el próximo 15 de marzo. El decreto se ha publicado, pero la comparecencia se realizará más adelante.

Según trasladó la Junta, "ante la extrema gravedad del accidente ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba), y por respeto a las víctimas mortales, a las personas heridas y a sus familias, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido suspender la rueda de prensa prevista para hoy, en la que iba a comunicar públicamente la convocatoria de las elecciones para el 15 de marzo".

El comunicado emitido desde la presidencia traslada que "Castilla y León se une al dolor de los afectados. El presidente traslada sus más sentido pésame y cercanía a las familias de las víctimas, así como su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas. En momentos de profundo duelo y consternación, Fernández Mañueco considera que el respeto a las víctimas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. La comparecencia informativa será pospuesta a una fecha posterior, que se comunicará oportunamente. Tras la celebración del Consejo de Gobierno, que se celebrará esta mañana", por el lunes, "se informará a través de una nota de prensa del decreto".