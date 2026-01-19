El burgense Agustín Egea, campeón del mundo de ornitología con sus canarios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El canaricultor soriano Agustín Egea García, perteneciente a la Asociación Ornitológica Numancia de Soria, se ha proclamado este fin de semana campeón del mundo en el Mundial de Ornitología celebrado en la localidad belga de Marche-en-Famenne.

Cinco de los seis canarios presentados a este campeonato por Agustín Egea han conseguido por los jueces del Mundial la máxima condecoración. Cuatro de ellos en el concurso por equipos y el quinto en el concurso individual, un éxito sin precedentes en la canaricultura soriana en los últimos tiempos. Los canarios campeones son de la modalidad ágata rojo topacio, una gama que Agustín Egea ya varios años criando y trabajando con ellos, seleccionando los mejores ejemplares hasta llegar a este éxito incontestable.

En esta 73ª edición del Mundial de Ornitología de Bélgica han participado alrededor de 20.000 pájaros, de cerca de 3.000 criadores y con más de 20 países representados. Estos detalles hacen que esta pequeña asociación de aves soriana presuma de este gran reconocimiento, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, representada por uno de nuestros criadores en lo más alto de la ornitología.

Jueces especializados internacionales son los encargados de otorgar las puntuaciones a cada ejemplar y determinar los premios. El Mundial se inició el pasado 9 de enero con la llegada de las aves desde diferentes partes del mundo y tras los enjuiciamientos celebrados los días 13,14 y 15, las aves quedaron expuestas para admiración del público hasta este domingo 18 de enero. A partir de hoy lunes, las aves empezarán a ser repatriadas a sus distintos puntos de origen, y esa es actualmente la máxima preocupación de Agustín Egea, y no es otra que sus seis canarios lleguen a Soria sanos y salvos.

España ha quedado cuarta en el medallero general, detrás de Bélgica, Italia y Francia. El año ornitológico ha sido complicado debido a la gripe aviar, y la mayoría de los concursos en España han sido suspendidos por esta causa. De hecho, en el Campeonato de España celebrado en Andalucía sólo dejaron participar a los criadores andaluces y, por ejemplo, en comunidades como Castilla y León, se suspendieron todos los concursos.