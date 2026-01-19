Las administraciones de Soria trasladan su duelo y solidaridad con las víctimas del accidente de tren de Adamuz

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las administraciones sorianas mostraron esta mañana su duelo y solidaridad por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo en Adamuz, Córdoba. En la plaza Mayor de Soria, la corporación municipal del Ayuntamiento, encabezada por su alcalde y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, guardó un minuto de silencio, acompañados por trabajadores de la casa consistorial. Las campanadas del reloj del centro cultural Palacio de la Audiencia marcó el inicio de este momento de condolencia, tras el que los representantes políticos declinaron realizar cualquier declaración en señal de duelo.

A la misma hora, en las puertas de la Diputación provincial de Soria, los diputados y trabajadores, con el presidente de la institución y también del PP de Soria, Benito Serrano, sí quiso trasladar la solidaridad, y el acompañamiento "con todas las familias y amigos de las víctimas del fatal accidente", con un minuto de silencio "en señal de dolor".

Las imágenes ya hacían presagiar lo que se ha ido conociendo, afirmó Serrano, quien desde la Diputación envió "un abrazo" y puso a disposición los medios provinciales "si algo fuera necesario para ayudar a las administraciones en este momento tan complicado para la Comunidad y todo el país", pues, recordó que es una línea en la que viajan ciudadanos de todo el país y hay involucrados de muchas partes de España y de fuera.

"Que quienes estén en los hospitales evolucionen lo mejor posible", dijo el presidente, quien aseguró, respecto a las posibles causas, que comparte con el ministro de Transportes, Óscar Puente, "que es raro, en recto, con la circunstancia de que viene otro tren, y dos vagones caen a un terraplén. Una sucesión de acontecimientos que ha generado una tragedia tan grande".

Serrano destacó que España tiene unas infraestructuras de primer nivel, que no podemos dudar de ello, "pero a veces se unen todas estas circunstancias y provoca lo que ha ocurrido". "Un beso a todas las familias y trasladar la unidad por parte de la Diputación de Soria", concluyó.

También a las puertas de la Subdelegación del Gobierno se guardó un minuto de silencio en señal de condolencias por el desgraciado accidente, con el subdelegado, Miguel Latorre, al frente, junto a los trabajadores de la institución. Expresó las condolencias a las familias de las víctimas y deseó la pronta recuperación del más de centenar de heridos. "Hay que esperar a la investigación de las causas para intentar corregir en cualquier caso y que no vuelva a ocurrir una tragedia de este tipo", dijo Latorre, quien señaló que se han colocado las banderas a media asta en señal de luto desde esta mañana en las dependencias oficiales.

Igualmente ocurrió en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, donde los trabajadores, encabezados por la delegada, Yolanda de Gregorio, evidenciaron su solidaridad con las víctimas y sus familias guardando un minuto de silencio.