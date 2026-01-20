Heraldo-Diario de Soria

Un camión de residuos atropella a un joven en Mariano Vicén

El herido se ha golpeado con el lateral del vehículo y precisa atención sanitaria

Ambulancia medicalizada.HDS

Un joven ha resultado atropellado este martes por un camión de residuos en la calle Mariano Vicén con Venerable Carabantes, en Soria, según informa el 112 de Castilla y León. 

El atropello se ha producido a las 07.51 horas cuando el herido, de 28 años, se ha golpeado con el lateral del camión y ha precisado asistencia sanitaria. 

Se ha dado aviso a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía así como al Sacyl.

