Un camión de residuos atropella a un joven en Mariano Vicén

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un joven ha resultado atropellado este martes por un camión de residuos en la calle Mariano Vicén con Venerable Carabantes, en Soria, según informa el 112 de Castilla y León.

El atropello se ha producido a las 07.51 horas cuando el herido, de 28 años, se ha golpeado con el lateral del camión y ha precisado asistencia sanitaria.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía así como al Sacyl.