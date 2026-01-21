448 nacimientos hasta noviembre de 2025 y 1.088 muertes en Soria hasta diciembre: una tendencia ya habitual

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La inmigración mantiene en pie la población en Soria. Es un hecho habitual durante los últimos años. Los emigrantes empujan a la provincia a ganar habitantes y a mantener la capital por encima de los 40.000 personas y a la provincia en la barrera superior a los 90.000. Es la tendencia porque si fuera por los nacionales, tanto sorianos como de otras provincias, a pesar de que estos últimos siguen llegando en menor medida a Soria, la sangría sería abrumadora.

Según los datos de la estadística de estimación de nacimientos y defunciones semanales, hasta noviembre en el caso de alumbramientos y hasta el 28 de diciembre en muertes, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el saldo vegetativo queda una vez más por los suelos.

Hasta noviembre de 2025 se registraron en la provincia 448 nacimientos, lo que en cualquier caso supone un alza del 1,53%. En ese mes se produjeron 39 alumbramientos en Soria.

La otra cara de la moneda fueron los fallecimientos. 1.088 muertos hasta el 28 de diciembre, con una caída del 4,79% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, es decir, 55 menos. Hay que destacar, además, que en la primera semana del año fallecieron 25 personas, lo que supone un incremento del 67,08%.

Sorprende en este sentido la reciente estadística del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, que apunta a que el frío se saldó sin víctimas mortales en Soria, a pesar de que fue el autor de 81 fallecimientos en Castilla y León.

El número de fallecimientos registrados en Castilla y León hasta la semana 52, es decir, el 28 de diciembre de 2025, asciende a 29.138, lo que supone un 2,60 por ciento de incremento con respecto al mismo periodo del año anterior, con 739 muertes más. En esa semana 52 fueron 585 las defunciones registradas, y que Castilla y León arrancó nuevo año con un incremento en el número de muertes.

Así, la primera semana del 2026, que corresponde al periodo del 29 de diciembre al 4 de enero, hubo 649 decesos, lo que supone un 2,91% más que en la primera semana de 2025, con 18 fallecimientos a mayores.

En el conjunto del país, hasta el 28 de diciembre se registraron 448.408 fallecimientos, un 3,47 por ciento más que en la misma semana del año anterior, mientras que se ha empezado el 2026 con 9.803 decesos, que suponen un 1,95 % menos que al arrancar 2025.

Por provincias, solo en Palencia, Salamanca y Soria se registraron hasta el 28 de diciembre menos decesos que en 2024: en Palencia el acumulado es de 2.076 fallecimientos, un 0,02% (igual cifra); en Salamanca fueron 3.837, con un 1,42 % de caída (-55); y en Soria, 1.088, que suponen un 4,79% menos que en año anterior (-55).

Ávila ha acumulado hasta el 28 de diciembre 2.119 defunciones, un 4,38% más (89); en Burgos han sido 4.360, un 10,30% a mayores (410); en León, 6.142, un 1,52% más (95); en Segovia, 1.668, un 3,81% más (61); en Valladolid, 5.192, un 1,52% (79); y en Zamora, 2.657, un 4,57% (116).

En la primera semana del año se han registrado 38 fallecimientos en Ávila (-21,13%); 120 en Burgos (-2,10%); 152 en León (+11,08%); 41 en Palencia (-20,92%); 89 en Salamanca (+5,23%); 28 en Segovia (-12,54%); 25 en Soria (67,08%); 113 en Valladolid (+0,05 %); y 61 en Zamora (33,89%).

Además, Castilla y León registró en el mes de noviembre 1.055 nacimientos, lo que eleva el acumulado en esos once primeros meses del año hasta los 11.614, un 0,44 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, aunque por debajo del incremento nacional del 1,08 por ciento.

Entre enero y noviembre nacieron 51 niños más en 2025 de los que lo hicieron en 2024, con una media de 35 niños al mes.

El mes de noviembre fue el tercero consecutivo con un aumento en el número de nacimientos en relación con los datos del año anterior, y los 1.055 nacimientos están por encima de los 1.009 de noviembre de 2024, aunque son muy similares a los de octubre, cuando se registraron 1.053.

En el conjunto del país, en noviembre nacieron 27.436 niños, lo que hace un acumulado en los primeros once meses del año de 294.629, que suponen un 1,08% más que en el mismo periodo de 2024.

En el acumulado anual, cuatro provincias de Castilla y León registraron un descenso en nacimientos: en León, entre enero y noviembre, nacieron 1.846 niños, un 0,45% menos (-8); en Palencia fueron 751, un 0,42% menos (-3); en Salamanca, 1.482, un 4,51% menos (-75); y en Segovia, 855, un 0,44% menos (-4).

Mientras, Ávila con sus 810 niños sumó un 1,08% (8 más); en Burgos fueron 1.928, un 3,23 % (60); en Soria se han registrado 448 nacimientos hasta noviembre, un 1,53% más (7); en Valladolid, 2.814, un 1,65% (46); y en Zamora han sido 680, un 3,03% (20).

En el mes de noviembre nacieron 75 niños en Ávila; 178 en Burgos; 153 en León; 69 en Palencia; 130 en Salamanca; 94 en Segovia; 39 en Soria; 255 en Valladolid; y 63 en Zamora.

De 30 a 39 años, el grueso de las madres

En cuanto a la edad de las madres, los grupos de edad con mayores índices de natalidad son los de 30 a 34 años, con 325 nacimientos en noviembre, y 35 a 39 años, con 340; les siguen las madres de 25 a 29 años, con 165, y de 40 a 44 años, con 116.

Además, se registraron 12 nacimientos en madres de 15 a 19 años; 83 en madres de 20 a 24 años; 13 en el grupo de 45 a 49 años; y uno en las mayores de 50 años.

En el acumulado de enero a noviembre se ha registrado un nacimiento en una menor de 15 años; son 214 en las madres de 15 a 19 años; 857 en las de 20 a 24; 1.873 en las de 25 a 29 años; 3.670 en las de 30 a 34; 3.640 en las de 35 a 39; 1.223 en las de 40 a 44; 126 en las de 45 a 49; y 10 en las de más de 50.