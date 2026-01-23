El Ayuntamiento de Soria activa el operativo el Plan de Nieve con la coordinación de todos sus departamentos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria mantiene activado el operativo del Plan de Nieve para la campaña 2025-2026 con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la ciudad ante posibles nevadas. Dentro de esta planificación, hoy se ha activado la fase de prealerta del Plan de Nieve, de acuerdo con el aviso emitido por el sistema de alertas de Protección Civil, elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Castilla y León.

Según este aviso, se prevé un episodio de nevadas con nivel naranja, que afectará a la Meseta de Soria, con una acumulación estimada de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas. El fenómeno está previsto que comience hoy a las 15:00 horas y se prolongue hasta las 00:00 horas del sábado 24 de enero de 2026, con una probabilidad de ocurrencia entre el 40% y el 70%.

Las acumulaciones de nieve se esperan por encima de los 900 metros, descendiendo la cota hasta 700 metros durante la noche, y no se descarta la aparición de ventiscas, lo que podría generar complicaciones en la circulación y en la movilidad urbana.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha activado los dispositivos preventivos, con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución, especialmente en desplazamientos, uso de vehículos y zonas expuestas. Igualmente, los responsables municipales mantienen coordinación y colaboración constante con el resto de las administraciones.

El dispositivo contempla distintos niveles de actuación en función de la previsión meteorológica y de la intensidad del temporal, así como una atención prioritaria a centros educativos y sanitarios, tal como recogen los criterios del propio plan, que establece una activación gradual y una priorización de zonas sensibles

La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, ha destacado el trabajo conjunto de todas las áreas municipales y la coordinación permanente con empresas y entidades colaboradoras: “Este plan es el resultado de un trabajo continuo, de la coordinación y de la planificación de todos los servicios implicados. Todos sabemos exactamente qué hacer y cuándo hacerlo para que la ciudad funcione con la máxima normalidad posible incluso en los momentos más complicados y teniendo en cuenta que se debe priorizar”, ha explicado.

En este sentido, Alegre ha subrayado la importancia de la colaboración institucional y la suma de recursos. El plan moviliza a más de 70 personas entre Policía Local, Bomberos, Servicio de Limpieza, Almacén Municipal, Jardines, empresas adjudicatarias y colaboradoras, además del apoyo de asociaciones vecinales en coordinación con los servicios municipales

La concejala ha insistido en que el dispositivo municipal funciona de manera escalonada y progresiva, en dos grandes fases: una actuación diaria de limpieza y adecuación de calles, y un operativo de emergencia ampliado en caso de temporal severo. “El plan se activa de forma gradual y siempre priorizando las zonas más sensibles, como colegios y centros médicos. Nuestro objetivo es que cada servicio actúe en el momento preciso y donde más falta hace”, ha señalado. Asimismo, Alegre ha recordado la importancia de la prudencia por parte de la ciudadanía, especialmente conductores y personas mayores, recogida también en las recomendaciones del propio plan ya que en función del temporal se interviene de forma gradual y no se puede llegar a absolutamente todos los puntos.

El Plan de Nieve incorpora este año mejoras en la revisión de protocolos y un incremento de recursos materiales, especialmente en vehículos y barredoras, fruto del análisis realizado con todas las partes implicadas

“La previsión, la coordinación y el trabajo conjunto son esenciales. Este dispositivo está preparado para responder, pero la colaboración ciudadana es siempre clave”, ha concluido la concejala indicando ese papel de la Policía Local para valorar la prioridad de ciertas incidencias y avisos.