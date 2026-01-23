La Junta promueve un concurso escolar para impulsar entre los alumnos la valoración de Numancia y su cultura y sostenibilidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, y el presidente del Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, Amalio de Marichalar, anunciaron la convocatoria de la octava edición del concurso escolar ‘¿Qué es Numancia para ti?’, cuyo objetivo es impulsar entre los alumnos la valoración de Numancia y su cultura y sostenibilidad.

El concurso, que se convocó por primera vez en 2017, con motivo de la celebración de los 2.150 años de la gesta numantina, está promovido por el Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, la Fundación Científica Caja Rural de Soria, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (Foes), la Diputación Provincial de Soria y la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación de Soria, y el ámbito de su convocatoria se circunscribe a los centros escolares de Soria.

La finalidad de este concurso es potenciar entre los estudiantes de Educación Primaria y alumnado con Necesidades Educativas Especiales el conocimiento, estudio y valoración de Numancia. A través de este certamen, los alumnos podrán conocer la historia de Numancia, su significado y trascendencia, así como su legado, su dimensión y proyección en el mundo.

Los trabajos, que serán originales e inéditos, consistirán en la presentación de una creación literaria o una creación plástica relacionada con Numancia y su historia. El texto deberá estar escrito en lengua castellana y en estilo libre, con una extensión máxima de 400 palabras, sin incluir el título, mientras que la imagen estará elaborada en formato A4 con técnica libre.

El plazo de presentación de los trabajos estará comprendido entre los días 23 y 26 de marzo de 2026, ambos inclusive. Los participantes entregarán sus trabajos, en formato físico, en el centro educativo en el que curse estudios. Cada centro será el encargado de remitir los trabajos a la Dirección Provincial de Educación.

La selección de los trabajos presentados correrá a cargo de un jurado compuesto por representantes de las organizaciones convocantes de este concurso. El jurado, una vez seleccionados los trabajos, otorgará un reconocimiento especial a las dos mejores creaciones en las diferentes categorías y modalidades en un acto público en el que se darán a conocer las conclusiones del concurso y al que también estarán invitados los padres de los concursantes.

Además, se premiará a los ganadores con la visita guiada al yacimiento de Numancia, al Museo Numantino y a la villa tardorromana ‘La Dehesa’, en Cuevas de Soria, acompañados de su grupo clase. En la séptima edición del concurso, celebrada en el pasado curso escolar, se presentaron más de 560 trabajos pertenecientes a alumnos de 15 centros educativos de diferentes localidades de Soria y su provincia.