El yacimiento de Soria oculto en un cañón fluvial que casi nadie visita

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

En un tramo estrecho de un cañón fluvial cubierto de vegetación de ribera, sobreviven varias pinturas rupestres que llevan casi cuatro mil años expuestas al clima, al paso del tiempo… y al olvido. Están protegidas oficialmente desde hace décadas, pero siguen siendo uno de esos lugares que apenas aparecen en rutas culturales o propuestas turísticas.

El conjunto se encuentra en Ligos, en el entorno del río Pedro, y forma parte del escaso pero valioso patrimonio de arte rupestre esquemático conservado en la provincia de Soria.

Tres abrigos

El yacimiento no se concentra en un único punto. Se reparte en tres abrigos naturales conocidos como Abrigo del Este, Abrigo del Oeste y La Bodeguilla, situados en los Riscos del Hoyo, una zona de paredes rocosas generadas de forma natural por la erosión del río.

Estos abrigos, protegidos de la lluvia directa y del sol intenso, fueron utilizados como soporte para pinturas esquemáticas realizadas con pigmentos minerales. La elección del lugar no es casual: domina visualmente el cañón y el paso natural por el valle.

Qué se conserva

Las pinturas corresponden al final de la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro, un periodo poco visible para el gran público pero clave para entender las comunidades que ocuparon el Alto Duero antes de la romanización.

Los motivos son esquemáticos, con figuras simples y simbólicas, alejadas del naturalismo paleolítico. Este tipo de representaciones se asocia a contextos sociales y rituales ligados al territorio, al tránsito y, posiblemente, a usos simbólicos de carácter colectivo.

Protección sin uso

El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985, dentro de la categoría de Arte Rupestre. Desde entonces, su protección legal está garantizada, pero eso no se ha traducido en una puesta en valor efectiva.

No hay centro de interpretación, señalización destacada ni integración clara en rutas patrimoniales o de naturaleza, pese a encontrarse en un entorno que combina paisaje, accesibilidad razonable y singularidad arqueológica. Un ejemplo claro de patrimonio protegido que existe, resiste… pero apenas se cuenta.

Un paisaje clave

El cañón del río Pedro no es solo el contexto, es parte del mensaje. La frondosa vegetación de ribera, poco habitual en amplias zonas de Soria, crea un entorno cerrado y húmedo que explica tanto la conservación de las pinturas como la elección del lugar.

Este tipo de enclaves refuerza una idea cada vez más aceptada por la arqueología: el arte rupestre esquemático no se entiende sin el paisaje que lo rodea. Aquí, el soporte, el río y el territorio forman un todo inseparable.

Oportunidad clara

Mientras otros territorios han convertido yacimientos similares en recursos culturales visitables, este conjunto sigue siendo casi invisible fuera del ámbito especializado. No por falta de valor, sino por falta de relato, contexto y acceso ordenado.

En una provincia que busca diversificar su oferta cultural y natural, este yacimiento reúne tres condiciones difíciles de encontrar juntas: antigüedad contrastada, protección legal y un entorno natural intacto. Lo único que no tiene es presencia real en el mapa cultural de quien visita Soria.