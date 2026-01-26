El cerro de los Moros cumple dos años ‘congelado’ a la espera de la sentencia

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La ordenación del cerro de los Moros está llamada a continuar en algún momento por alguna vía, pero por ahora la realidad es que el polémico tema permanece ‘congelado’. Son dos años ya los que se encuentra en esta situación, después de que en enero de 2024, ya con el informe de Patrimonio sobre la mesa, se abriera la posibilidad de reanudar con los trámites. El recurso de la Promotora Pilares del Arlanzón contra una paralización previa mantiene la situación en suspenso y el Ayuntamiento no tiene intención de volver sobre la materia en tanto no se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una sentencia que llegará bastante tarde en relación a los cálculos, ya que estaba señalada para la primavera del año pasado, explicó el concejal de Urbanismo, Luis Rey. El responsable municipal del área confirmó que la situación permanece sin cambios.

En enero de 2024 el Ayuntamiento estaba en condiciones de haber vuelto sobre la modificación del PGOU y la resolución de alegaciones, ya que entonces llegó el esperado informe de Patrimonio. El documento descartaba afecciones de las edificaciones en lo relativo a su competencia. Prácticamente un año antes, en febrero de 2023, el Ayuntamiento había determinado la paralización, debido sobre todo a la falta del documento sobre las posibles consecuencias patrimoniales y al paisaje de la zona. En marzo de 2024 se confirmó que la promotora, Pilares del Arlanzón, había interpuesto un recurso contencioso administrativo contra dicha paralización.

En concreto, contra una resolución de Alcaldía fechada el 28 de febrero de 2023, que reclamaba una serie de informes sobre el cambio del PGOU y determinaba que no habría movimientos sobre la aprobación inicial hasta que tales documentos no constaran en el expediente. La reclamación de Pilares del Arlanzón también era relativa a la «desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición deducido contra la citada resolución».

En la práctica, lo que la empresa busca es que el trámite de la aprobación inicial sea llevado a cabo directamente por la Comunidad Autónoma. El desarrollo del sector del cerro de Los Moros resulta polémico por su proximidad al Castillo y las posibles consecuencias para el paisaje.

El Ayuntamiento descarta estas últimas, ya que la modificación urbanística plantea que las construcciones se ejecuten en la vaguada más próxima a Los Pajaritos, un espacio cuyas vistas ya están dominadas por edificios. El cerro y los terrenos incluidos en el sector en la falda del Castillo pasarían a ser públicos.

Las viviendas que permite el planeamiento ascienden a 1.200, derivadas de un polémico convenio urbanístico del mandato corporativo 2003-2007. El PGOU contiene una ordenación orientativa, de donde se desprende la posibilidad de que las casas ocupen el cerro de los Moros.