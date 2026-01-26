El equipamiento de las casas del trinquete de Soria suscita el interés de once empresas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Con las bases de adjudicación sobre la mesa, el Ayuntamiento se apresta a amueblar las viviendas del trinquete. Una operación para la que reserva un presupuesto de 86.000 euros y en la que hay interesadas numerosas empresas. Una vez finalizado el plazo para presentar propuestas a la licitación han sido once las ofertas llegadas al Consistorio.

El edificio que mira a la calle Zapatería cuenta con 12 viviendas, de las cuales diez son de dos dormitorios y dos de un dormitorio. Destinadas al alquiler joven, se estima que el precio se situará en una horquilla aproximada entre los 280 y los 350 euros mensuales.

Los perfiles que deberán cumplir los adjudicatarios de las viviendas se establecen en edades comprendidas entre 18 y 36 años y, dependiendo de la unidad familiar, unos ingresos entre 1,5 y 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Tal es lo que establecen las bases conocidas a finales de diciembre por la Comisión de Urbanismo. Una de las viviendas está reservada a personas con movilidad reducida. El empadronamiento es otro requisito de los futuros inquilinos, que serán designados mediante un sorteo.

La horquilla de precios está establecida de tal forma que el esfuerzo de los particulares no supere el 30% de su renta media. Precios asequibles sobre la base de aplicar un 3,5% sobre el valor del suelo. La parcela del trinquete, situada entre la calle Zapatería y la plaza del Carmen, fue desarrollada gracias a los fondos propios (compra del suelo) y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), los fondos Feder del plan del casco viejo. En total, la inversión superó los dos millones de euros.

Las viviendas del trinquete miran a la calle Zapatería y, en el interior de la parcela, al recuperado frontón. Este, que data de mediados del XIX, está concebido como un punto de encuentro y de actividades para el barrio.

Por otra parte, el equipo de Gobierno tiene el propósito de lanzar 150 viviendas de protección, aproximadamente, durante este año. Esto, con la puesta en marcha del trinquete, el desarrollo de la parcela frente a la estación del ferrocarril (dentro de la operación de Alcántara), dos suelos en Los Royales y otro en la calle Ávila (parcela del circo). Aparte de esto el Consistorio colabora con la cesión del suelo con las vivienda en planificación por parte del Estado en Elio Antonio de Nebrija y en desarrollo por la Junta en Eduardo Saavedra.