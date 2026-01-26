Anastasio González celebra su centenario con su familia

Heraldo-Diario de Soria

Anastasio González Jiménez, nació el 22-01-1926 en Valtajeros (Soria) y ha celebrado su centenario con su familia. Trabajó hasta su jubilación en su pueblo como agricultor y ganadero, varios inviernos se desplazaba a Pamplona a trabajar en la azucarera. En la actualidad vive los inviernos en Soria y parte de verano en Valtajeros junto a su esposa Adoración, tienen dos hijos, cuatro nietos y dos biznietos. Ha celebrado su centenario con gran parte de su familia, unos treinta participantes.

