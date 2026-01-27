La contratación de obra pública cierra 2025 en Soria con una elevación del 21%

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Un año de crecimiento por parte de las administraciones públicas, que pusieron a disposición de los contratistas cantidades superiores a la del ejercicio precedente. La contratación de obra se incrementó en un 21,2% en 2025, hasta alcanzar los 136,9 millones de euros. Según las últimas referencias de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, todas las administraciones elevaron sus cifras en relación a las de 2024 y fue el Estado el que lo hizo en mayor medida.

La administración central, la Comunidad Autónoma y el área local (la Diputación más los ayuntamientos) se significaron, por este orden, en sus participaciones hasta dar con el resultado de los 136,9 millones de euros.

El Estado alcanzó el 39% del coste de las inversiones en 2025, con 53,8 millones puestos sobre la mesa. A continuación quedaron los 49,6 millones regionales y los 33,5 de la administración local. Respectivamente, en términos porcentuales, un 36% y un 24% de todo lo dispuesto.

Por crecimientos, la administración central quedó como el ente territorial que más incrementó su participación con el ejercicio precedente, ya que superó en un 39,5% su presencia de 2024. Por su parte, el área local creció un 15,5% y la Comunidad Autónoma un 9,3%.