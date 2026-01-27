El premio de la Bonoloto del sábado «es un premio también a los casi 50 años que lleva el despacho»

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Uno de los mayores premios de la Bonoloto en toda su historia y la mayor cantidad ‘entregada’ en Soria por las apuestas del Estado. La administración de loterías número 5, en la calle Estudios, es la ‘responsable’ de que alguien (no se sabe quién) sea desde el sábado una persona muy contenta y muy rica. El dinero no lo es todo, pero ayuda, y la cantidad de 7,2 millones no es poca cosa para dar un empujón a la felicidad. Que el ganador del premio «sea muy feliz y tenga mucha salud para disfrutarlo» es el deseo de la lotera Cristina García, quien apunta a la «satisfacción, sorpresa e ilusión» como sensaciones dominantes tras conocer el pasado sábado que había llevado la suerte al único acertante del sorteo. Fue gracias a una llamada del delegado de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas, quien le informó de la circunstancia. Se trata del tercer premio más importante en la historia de la Bonoloto y el mayor dado en la provincia. «Es un premio también a los casi 50 años que lleva el despacho», señala García, quien incide en el «prestigio para la administración».

A los loterios «nos gusta más» el tipo de premios de Navidad o el Niño, más repartido, porque es «hacer feliz a mucha más gente». Pero dar el premio de la Bonoloto ha sido una «sorpresa» y algo también «maravilloso»