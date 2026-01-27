Soria cierra 2025 con 3.800 parados y es la provincia donde más creció el desempleo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León cerró 2025 con una subida de desempleados del 2,9%, con 2.700 parados más en comparación con 2024, lo que deja la cifra total en 96.100 personas. Esta incremento contrasta con la rebaja nacional, que fue del 4,56%, con 118.400 personas menos, hasta los 2,47 millones de parados, según refleja la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos no han sido buenos para Soria, provincia en la que mayor subió el paro de la Comunidad, un 58%: cerró el año con 3.800 parados, en términos absolutos 1.400 desempleados más que el año anterior, lo que sitúa la tasa de paro en 8,45%, según la EPA.

Por lo que respecta a la ocupación, en Castilla y León se elevó en el último año en 11.200 personas, es decir, un 1,07%, mientras que términos intertrimestrales bajo un 0,47%, con lo que cifra global se sitúa ligeramente por encima del millón de ocupados (1.052.700 personas). A nivel nacional el número de ocupados subió en 2025 en 605.400 personas, un 2,7%, mientras que con respecto al tercer trimestre bajó en 76.200.

Así la población activa de Castilla y León tuvo una evolución positiva durante el pasado año, cuando sumó 13.800 personas, hasta un total de 1.148.700, con un avance porcentual del 1,21%. La tasa de actividad se situó en el 54,43%, por debajo de la nacional del 58,94%.

Encuesta de Población Activa en Castilla y León.

Por sexos, el desempleo femenino cerró el año con un aumento del 0,38 por ciento (200 más) y el masculino con una subida del 5,65% (2.300), hasta los 53.000 y 43.000 desempleados, respectivamente, con tasas de desempleo del 9,97 y 6,98%, en cada caso. La ocupación de las mujeres aumentó un exiguo 0,04 por ciento (200 empleos), mientras que de los hombres se incrementó un 1,95% (11.000 puestos más). El colectivo femenino sumó 400 activos y el masculino, 13.300, hasta los 531.800 y 616.900, respectivamente, con tasas de actividad del 59,58 y 49,47%, en cada caso, recoge Ical.

En comparación con el tercer trimestre, el desempleo bajó un 4,37% en Castilla y León, al descontar 4.400 parados, mientras en el conjunto del país el número de parados descendió en 136.100 personas, hasta 2.477.100. La variación trimestral del desempleo fue del 5,21%. Con estas cifras, la tasa de paro en la Comunidad se sitúa en el 8,36%, frente al 8,23 por ciento de hace un año, mientras que en España pasa del 10,61 al 9,93%.

Si se analizan los datos absolutos por autonomías, la mayor bajada se registró en la Comunidad Valenciana, con 39.000 personas menos y el mayor incremento en Baleares, con 10.800 más. Por su parte, Cantabria registró la tasa de paro más baja este trimestre con un 6,77%, mientras que la más alta correspondió a Andalucía con un 14,66%.

Evolución provincial

Por lo que respecta a la evolución interanual del paro, creció en seis de las nueve provincias. Así, lo hizo un 58,3 % en Soria, hasta los 3.800 desempleados, lo que significa 1.400 personas más; un 30,2% en León, con 4.500 personas más en paro, hasta totalizar 19.400; un 18% más en Palencia, con 900 parados más, hasta un global de 5.900; un 8,2 en Burgos, con 900 más, hasta 11.900; un 6,5% en Valladolid, con 1.400 más, hasta los 22.900; y un 1,85% más en Segovia, con 100 más hasta los 5.500.

Por el contrario, cayó el 25% en Salamanca, con 4.200 menos (hasta los 12.600); un 14,5% en Ávila, con 1.000 parados menos (5.900 en total); y un 12,8% en Zamora, con 1.200 parados menos hasta los 8.200 en total.

En relación al tercer trimestre del año, el desempleo se redujo en cuatro provincias y se mantuvo sin variación alguna en Zamora. Concretamente descendió un 12,9% en Valladolid, con 3.400 menos; un 10,6% en León, con 2.300 menos; un 9,2% en Burgos, con 1.200 menos; y un 5% en Soria, con 200 menos. En el extremo opuesto, el paro subió en la variación intertrimestral en Segovia, un 27,9 por ciento (1.200 más), un 13,5% en Ávila (700 personas más); un 11,3% en Palencia (600 más), y un 1,6% de incremento en Salamanca (200 más).

Con estas cifras, la tasa de paro se situó en el 10,84 en Zamora y el 9,48 en León. En Valladolid alcanza el 8,6%, mientras que en Soria se sitúa en el 8,45%, en Ávila en el 8,2 por ciento, en Salamanca en el 8,06%, en Palencia en el 7,83%, en Segovia en el 7% y en Burgos en el 6,78%.

Por su parte, el número de ocupados disminuyó, en términos interanuales, un 3,9% en Zamora, hasta los 67.300; un 2,35% en Soria, con 41.500; un 2,3% en Segovia, con 73.000; un 0,5% en Valladolid, hasta 243.500; y un 0,3% en Ávila, hasta 65.800 ocupados. Por el contrario, aumentaron un 5,3% en León, hasta totalizar 185.400 ocupados; un 4,9 en Salamanca, con 143.400; un 2% en Palencia, con 69.700; y un 0,3% en Burgos, hasta los 163.000.

Finalmente, en relación a los activos, en términos interanuales disminuyeron en tres provincias, con caídas del 4,9% en Zamora (hasta los 75.500); del 2,1% en Segovia (67.800); y del 1,65% en Ávila (71.700 activos). Al contrario, subieron un 7,2% en León (con un total de 204.800); un 3,1% en Palencia (75.600); en Salamanca, un 1,6% (156.000); en Zamora, un 0,9% (45.300); en Burgos, un 0,8% (174.900); y en Valladolid, un 0,1 por ciento (266.400 personas).