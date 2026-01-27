Arranca el proceso electoral de FOES en el que Aparicio se perfila como candidato

Intervención del presidente de la CEOE Santiago Aparicio tras la firma de los acuerdos adoptados tras la reunión del Consejo del Diálogo Social.Miriam Chacón

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

FOES ha dado el pistoletazo de salida al proceso electoral para la elección de presidente y los diez vocales del Comité Ejecutivo. La asamblea electoral se ha fijado para el 27 de febrero. El actual presidente de la patronal, Santiago Aparicio, se perfila como candidato a la reelección.

En conversación con este periódico, Aparicio no quiso confirmar la presentación de su candidatura explicando que primero tiene que hablar con la junta directiva, aunque dejó entrever que es muy posible que se presente.

Aparicio, además de presidente de FOES, es el máximo representante de la CEOE de Castilla y León y mantiene cargos en el ámbito nacional dentro de la patronal española.

En la asamblea electoral del 27 de febrero se tendrá que votar entre las candidaturas presentadas. En el caso de que solo haya una, se proclamará automáticamente.

La fecha para la presentación de candidaturas se ha fijado en el 12 de febrero. A partir de ese día, la mesa electoral que se constituya en la Federación de Organizaciones Empresariales deberá comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en los estatutos para la presentación de candidatos.

Para poder estar en una candidatura se requiere que el asociado tenga una antigüedad de al menos dos años, que esté al corriente del pago de cuotas y que no ostente ningún cargo público.

Las candidaturas se forman en una sola lista que incluye al candidato a presidente y a los candidatos al Comité Ejecutivo. Para poder presentar lista se necesita el aval de al menos quince asociaciones de las 46 que actualmente configuran FOES.

Hay que recordar que, al ser una federación, los socios principales son las asociaciones y las empresas son socias de FOES por su pertenencia a una asociación concreta. Pueden ser candidatos todos los miembros de la Asamblea General de la Federación, según informó ayer FOES a los asociados.