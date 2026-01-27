Soria Futuro acumula una inversión inducida cercana a los 90 millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Sociedad de Inversión Soria Futuro hizo un balance positivo del año 2025 con un crecimiento en la cifra de inversión aprobada anual del 27,89 por ciento con respecto al ejercicio 2024. En 2025 se dio luz verde a operaciones de inversión (equity y préstamo participativo) por importe de 1,21 millones, lo que supone la cifra más elevada de inversión aprobada de la última década y que confirma el “buen encaje actual” de los instrumentos financieros ofrecidos por la entidad a las empresas de las provincia de Soria.

En concreto, Soria Futuro ofrece líneas de Préstamos Participativos y Participaciones Directas en Capital Social para empresas ubicadas en la provincia de Soria, tanto para la financiación de inversiones fijas como de circulante. Además, puede acompañar estratégicamente los proyectos en los que invierte, siendo un valor añadido especialmente relevante en etapas empresariales tempranas, según destacó la sociedad.

Las operaciones aprobadas en el año 2025 estuvieron enfocadas principalmente en los sectores transición energética, turismo, industria forestal, agroalimentario, ocio y TIC. A cierre de 2025. Soria Futuro acumula una inversión inducida total de 89,35 millones de euros multiplicando por más de diez veces su inversión directa acumulada que asciende a 8,35 millones de euros.

El empleo esperado global de las inversiones acumuladas de Soria Futuro se aproxima a un millar de personas con datos de cierre del pasado ejercicio. A lo largo del año 2025, la sociedad incrementó su capacidad de inversión en un millón de euros adicional gracias al respaldo del Instituto para la Competitividad Empresarial de la

Junta con la firma en diciembre de un nuevo contrato programa dirigido a financiar las necesidades de inversión y capital circulante de proyectos empresariales viables ubicados en la provincia de Soria que contribuyan a incentivar la actividad económica y estimulen la revitalización geográfica.

Con esta actuación, el tamaño total de Soria Futuro se eleva en la actualidad hasta los 5,9 millones de euros, un 78,78 por ciento superior al de su puesta en marcha en 2002.

Asimismo, durante el año 2025 Soria Futuro firmó un importante acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en el marco del programa InvestEU, para facilitar el acceso a financiación a microemprendedores y emprendedores sociales en la provincia de Soria. En concreto, se trata de un programa de cobertura de riesgos de hasta dos millones de euros cuyo objetivo es contribuir a la revitalización demográfica del territorio.

Soria Futuro se puso en marcha en el año 2002, está participada por Caja Rural de Soria, el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial y su objetivo no es otro que el de tratar de impulsar el desarrollo económico y social de Soria gracias a la inversión directa y acompañamiento estratégico a sociedades mercantiles.

Las inversiones de Soria Futuro se centran especialmente en etapa temprana (71,74 por ciento de las inversiones en fase semilla y start up) y en aquellos sectores con gran potencial de desarrollo provincial (datos a cierre de 2025) como transición energética (41,66 por ciento de la inversión directa), industria forestal (13,90), salud (13,50 por ciento), agroalimentario (11,09 por ciento), TIC (8,27 por ciento), turismo (8,12 por ciento), industrial (2,87 por ciento) y transferencia tecnológica (0, 60 por ciento).

Los proyectos que forman parte y forman parte de la cartera de inversiones están repartidos por toda la geografía provincial siendo, en muchos casos, importantes dinamizadores económicos de sus comarcas.