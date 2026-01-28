Las solicitudes están a punto de agotar las ayudas de rehabilitación del Carmen-San Pedro en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El interés por las ayudas de rehabilitación del entorno de San Pedro-El Carmen está siendo desbordante. Tanto, que la bolsa de dinero prevista para las actuaciones está a punto de agotarse. Entre las subvenciones concedidas para arreglos de comunidades y las que se van a lanzar en los próximos días, la situación es que el presupuesto queda ya muy comprometido cuando quedan unos meses para que cierre la convocatoria. El Entorno Residencial de Rehabilitación Programada moviliza 5,9 millones de euros, de los que cuatro se destinan a viviendas, 1,3 a intervenciones de urbanización y el resto son los gastos de gestión.

El programa ha realizado ya siete concesiones por importe de 700.000 euros y quedan nueve ‘en cartera’, pendientes de concesión provisional que se verificarán en los próximos días. Con estas últimas, que aglutinan a 156 viviendas en 16 edificios, se puede llegar al filo de la partida, refirieron fuentes municipales.

Los vistos buenos a las ayudas llegan en orden de presentación. Todavía pueden presentarse proyectos, ya que el plazo finaliza el próximo 30 de abril. A mediados del pasado septiembre ya se intuía un gran interés en el plan de rehabilitación, pues entonces constaban en el Ayuntamiento 150 consultas de otros tantos inmuebles.

La unidad de rehabilitación de los proyectos es el edificio. El Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen comprende 147 edificios, que aparejan 1.229 viviendas. Esto en cuanto a la zonificación en sí, ya que hay una parte que se considera prioritaria. Esta último conjunto apunta a un centenar de inmuebles, con casi 800 pisos.

En función de la eficiencia prevista es posible incrementar la ayuda, hasta cubrir un máximo del 95% de la inversión, con un tope de 25.000 euros. Hay que tener en cuenta que las subvenciones pueden incrementarse según la vulnerabilidad económica.

El listado de posibles obras es amplio y comprende intervenciones en patologías estructurales necesarias para la estabilidad global del inmueble; intervenciones en patologías en fachadas, grietas, roturas, desprendimientos; ejecuciones de aislamiento; accesibilidad; actuaciones de mejora de habitabilidad en general.