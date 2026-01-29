El PP acusa de sensacionalismo a Soria Ya por el video del infarto: 88 se registraron en Soria en 2025

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PP ha calificado de sensacionalismo el video de Soria Ya sobre las consecuencias de sufrir un infarto en Soria y ha defendido el protocolo existente en caso de sufrir este accidente cardiovascular en el Área de Salud de Soria. El procurador Pedro Antonio Heras ha denunciado también lo que considera "falta de rigor de Soria Ya que hace política con falsedades".

Recuerda que el lunes 26 de enero, por parte de la formación sorianista, se produjo la divulgación de una nota de prensa y un video sobre la atención al infarto agudo de miocardio en el Área de Salud de Soria "lleno de inconcreciones, falta de rigor y un lamentable sensacionalismo".

"Ante semejante despropósito" el procurador popular por Soria señala que "el modo de actuación en caso de infarto agudo de miocardio (IAM) esta protocolizado en el Código Infarto de Castilla y León, el cual fue elaborado por 17 expertos en cardiología y está avalado por la Asociación Española de Cardiología".

Además, recalca que cuando se produce un episodio de IAM el traslado se realiza en una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME), no en una UVI móvil "como dice la plataforma/partido político (según les convenga) Soria Ya".

Respecto a la dotación de recursos disponibles para el transporte sanitario urgente en la provincia de Soria, añade que se dispone de dos unidades de soporte vital avanzado, una terrestre (Unidad Médica de Emergencias) y desde el 1 de enero del 2026 una aérea (Helicóptero Sanitario), ambas dotadas de personal y medios para proporcionar atención especializada de urgencia, y traslado asistido, donde se precise. También se cuenta con 12 unidades de soporte vital básico distribuidas por toda la provincia destinadas de forma prioritaria al transporte sanitario primario, explica el parlamentario regional.

En cuanto al transporte urgente interhospitalario o secundario, continúa que cuenta de dos unidades de soporte vital avanzado. "La media de traslados interhospitalarios requeridos diariamente para el traslado de pacientes que precisan pruebas diagnósticas y/o tratamiento específico, como el que puede precisar el código infarto, es de aproximadamente 1 al día", resalta.

También explica que en el año 2025 en el Complejo Asistencial Universitario de Soria, se produjeron un total de 88 infartos agudos de miocardio. En todos los casos dice que se aplicó el vigente Código Infarto para la atención de este tipo de patología en Castilla y León. De ellos, en 56 pacientes no se diagnosticó una elevación del segmento ST, situación que implica un margen de 24 horas para la realización de la técnica de intervención coronaria percutánea. A los 32 casos restantes que mostraban una elevación del segmento ST fueron atendidos con carácter general en la UCI y se aplicó, con urgencia, el tratamiento de fibrinólisis según establece el Código Infarto de Castilla y León. En las horas siguientes se procedió al traslado a la Unidad de Hemodinámica del Hospital Universitario de Burgos.

"Se constata pues, una manipulación de los datos cuando en el vídeo de Soria Ya asegura que se aplica la fibrinolisis al 38% de los casos. No resulta cierto ya que se aplica al 100% de los casos donde procede", subraya Heras, quien matiza que los 56 casos restantes donde no procede están dentro del margen de 24 horas donde ya se practica la técnica de ICP en la Unidad de Hemodinámica, generalmente en el Hospital Universitario de Burgos, el hospital de referencia de Soria.

Explica también el político popular que el tratamiento de fribrinolisis es un procedimiento reglado y reconocido en la Estrategia de Reperfusión del Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST tal y como se establece en el Código Infarto de Castilla y León resume que "Soria Ya se opone a la ciencia y a los especialistas en cardiología desacreditando la fibrinolisis".

Por último, reseña que uno de los objetivos generales del Código Infarto de Castilla y León es disminuir la mortalidad y morbilidad causadas por el infarto agudo de miocardio. En caso de morbilidad, según los datos del INE de 2023 ajustados por edad, arrojan las siguientes cifras por 100.000 habitantes: España 119 casos, Castilla y León 112,6 casos y Soria 110,9. Respecto a la mortalidad las mismas tasas por 100.000 habitantes respecto al año 2024, los datos del INE son: España 24,6 casos, Castilla y León 22,3 casos y Soria 16 casos.

"Los datos expuestos demuestran que el Complejo Asistencial Universitario de Soria, junto con la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, disponen de recursos para prestar la adecuada atención de las patologías tiempo dependientes, como el infarto agudo de miocardio", subraya, quien concluye: "Frente a la actitud de Ya basada en la falsedad, el victimismo, la búsqueda de rédito político a toda costa y la creación de alarma social, desde el PP actuamos con seriedad, respeto a la ciencia y a los profesionales de la sanidad".