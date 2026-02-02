Fitch destaca la vertiente social y el apoyo a la vivienda de Caja Rural de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La agencia de calificación financiera Sustainable Fitch ha confirmado a Caja Rural de Soria su calificación de entidad en el nivel ‘3’, con una puntuación de 62 puntos. La agencia destaca el sólido desempeño social de la entidad y un modelo de gobernanza robusto, alineado con los estándares internacionales de referencia en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Uno de los ámbitos mejor valorados por Sustainable Fitch es la financiación hipotecaria residencial y de vivienda social, que contribuye a mejorar el acceso a una vivienda adecuada y segura y a reforzar la estabilidad económica y social de sus clientes. En este contexto, el informe subraya la evolución positiva de la eficiencia energética de la cartera hipotecaria, con un 23% de los préstamos clasificados con certificados de eficiencia energética A y B.

La sostenibilidad se integra en Caja Rural de Soria como uno de los ejes estratégicos a través de su Plan Estratégico 2024–2026, que incorpora objetivos de reducción de la huella de carbono con horizonte en 2026, 2030 y 2050.

En el ámbito social, Sustainable Fitch valora de forma especialmente positiva el modelo de banca de proximidad de Caja Rural de Soria, sobre todo el desempeño en el medio rural, así como la financiación a pymes y a vivienda como palancas de inclusión financiera y dinamización de la actividad económica local. Asimismo, reconoce los compromisos de la entidad en materia de derechos humanos y laborales, su plan de igualdad y los bajos niveles de rotación e incidencias laborales.

En materia de gobernanza, la agencia destaca un marco sólido y alineado con las mejores prácticas internacionales, con una adecuada supervisión por parte del consejo de administración y la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los procesos de gestión de riesgos.