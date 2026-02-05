El plan de San Pedro-El Carmen de Soria agota ya las subvenciones

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las ayudas de rehabilitación del entorno de San Pedro-El Carmen agotan sus fondos. Todavía quedaban varios meses para poder solicitar estas subvenciones para mejoras de comunidades, pero ya es en vano apresurarse o preparar documentación: el dinero se ha acabado ante la avalancha de proyectos recibidos y, sobre todo, las cuantías manejadas. De «resultado extraordinario» calificó el concejal de Urbanismo, Luis Rey, lo acontecido con el programa del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada para San Pedro-El Carmen, quien se felicitó por la buena marcha de las ayudas y agradeció a todas las partes (empezando por los técnicos de la oficina de tramitación) su implicación. En total, 16 edificios que aglutinan a 156 viviendas se han beneficiado o van a hacerlo de las subvenciones.

Y es que quedan los vistos buenos a tres expedientes (en Pozo Albar, Moncayo y Santísima Trinidad) y con ellos se acabará el dinero. Será una «ejecución íntegra del programa», señaló Rey, quien recordó que la ‘bolsa’ para vivienda ha estado constituida por casi 3,5 millones de euros. Otros 1,3 se destinarán a obras de urbanización (se aplicarán en la zona del Tovasol), mientras que el resto hasta completar los 5,9 millones globales son los gastos de gestión. La aportación local asciende a 545.000 euros, de un conjunto financiado por fondos europeos.

Con el dinero aplicado se quedan por el camino expedientes que podrían aplicarse a 13 edificios más, con 75 viviendas. El concejal de Urbanismo explicó que se ha solicitado a la Junta que, si sobra algún fondo europeo, lo destine a Soria.

Desde el Ayuntamiento «hemos hecho los deberes», expresó Rey, y están «orgullosos» de la respuesta de la sociedad soriana. Hasta el 30 de abril podían solicitarse las subvenciones, que en todo caso tienen que estar ejecutadas el 30 de junio.

El Carmen, las Cinco Villas, Obispo Acosta, Santísima Trinidad, Postas, Moncayo, Común, Real, Costanilla del Matadero y San Agustín son las localizaciones de los inmuebles confirmados para unas subvenciones que en la mayor parte de los casos han cubierto el 95% del proyecto de obra. Como la base de los pagos era la eficiencia energética, con porcentajes crecientes de cobertura en función de los logros, esto significa que se han alcanzado los mayores índices de optimización energética. Arreglos de fachadas, cubiertas y sustitución de ventanas están siendo las obras más comunes. En sólo dos casos se han producido mejoras de accesibilidad. En cuatro las ejecuciones han tenido que ver con retirada de amianto. Y otros cuatro los destinatarios han sido familias en situación de vulnerabilidad, lo que se ha traducido en un pago adicional de 8.500 euros y la práctica gratuidad de la actuación. Salvo en dos casos, el conjunto de expedientes ha actuado con agente rehabilitador, es decir, que la constructora ha recibido los fondos en nombre de la comunidad y luego cobrará las cantidades correspondientes a lo que tengan que aportar. En tres ocasiones se ha acudido a la financiación bancaria. Desde el Ayuntamiento se mira al Calaverón para el siguiente programa.