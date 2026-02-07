Vecinos del centro de Soria acuden a la Justicia para expulsar las verbenas de su zona

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Verbenas de San Juan y San Saturio, verbenas en Carnaval, conciertos por el patrón, conciertos vermú y numerosas celebraciones en los fines de semana. Los vecinos de la zona centro están cansados y acuden a la justicia para ‘mandar la música a otra parte’. Literalmente. Es lo que buscan con un recurso ante la justicia, que las actividades musicales se vayan a otras áreas, además de medidas contra la contaminación acústica. El alcalde, Carlos Martínez, reconoció la dificultad de conciliar los intereses vecinales y su derecho al descanso con la «dinamización» de los bares. Un difícil equilibrio, ya que «siempre existe ese conflicto de intereses» entre los establecimientos y los residentes en Granados, plaza Mayor y Herradores, entre otros lugares.

La acción procede de la Asociación de Vecinos del Centro y técnicamente es un recurso contencioso administrativo contra la desestimación de un escrito en el que solicitaba que su espacio residencial fuera declarada como zona acústicamente saturada.

Es una figura que viene recogida en la Ley del Ruido de Castilla y León. «Aquellas zonas del municipio en las que existan numerosos establecimientos o actividades destinadas al ocio, y los niveles sonoros ambientales producidos por la adición de las múltiples actividades existentes y por las personas que las utilizan sobrepasen en más de 10 dB(A) los valores limite de las tablas del Anexo II, podrán ser declaradas zonas acústicamente saturadas», señala el texto en su artículo 49. Para la declaración es necesario abrir un expediente administrativo.

La Ley prosigue señalando cómo «en las zonas acústicamente saturadas se podrán adoptar todas o algunas de las siguientes medidas: a) No otorgar nuevas licencias a actividades potencialmente ruidosas. b) No permitir la modificación o ampliación de actividades, salvo que lleven aparejadas la disminución de los valores de inmisión. c) Limitar el horario de funcionamiento de las actividades y establecimientos existentes. d) Imponer a las actividades que se desarrollan en la zona y a los establecimientos existentes en la misma, las medidas correctoras necesarias. e) Imponer normas más restrictivas al funcionamiento de nuevas actividades».

Como se ve, la Asociación del Centro está por la labor de limitar las actividades y que las verbenas, conciertos y otras acciones molestas se lleven a cabo en otros puntos de la ciudad.

Otros puntos entre los que se busca, esta vez sin recurso a los tribunales, dónde emplazar las ferias de San Juan. El alcalde admitió que es «complicado» que las atracciones regresen a Los Pajaritos, después de que las obras de renaturalización del plan Brera hayan transformado con plantaciones el aparcamiento. De manera que hay que «buscar ese emplazamiento» alternativo que el año pasado no fue necesario encontrar con la decisión de iniciar las obras pasados los sanjuanes. Y que provocó la polémica con los vecinos de la zona de Nebrija, apuntada para acoger las atracciones, quienes pidieron que acabaran en La Barriada.

Martínez hizo estas declaraciones sobre el centro y las ferias tras dar cuenta de los asuntos de una Junta de Gobierno Local que entre otras cuestiones dio licencia para la apertura de un hostal de dos estrellas en la calle San Benito.

A preguntas de los medios se pronunció sobre las reticencias de PP y Vox a la Zona de Bajas Emisiones, cuyos preliminares de Ordenanza han echado a andar en el Ayuntamiento. El alcalde lamentó la «deriva sin sentido» de los populares de sumarse a Vox en contra de todo lo que suene a Agenda 2030 y consideró chocante que así sea cuando el PP conocía la existencia de la Zona al votar la Hoja de Ruta Soria 2030.

Es una «paradoja» que ya hable de acudir a los tribunales cuando la Ordenanza no se ha dado a conocer y cuando los vecinos de la calle Rota desean estar incluidos en la Zona, posiblemente buscando una alivio a los ruidos de las celebraciones nocturnas. «Choca» que el PP «enseguida se suma a todo lo que dice Vox», convirtiéndose en una «copia mala de un original». Para el regidor, los populares intentarían «enturbiar el terreno de juego».

Por otra parte, Martínez anunció que el Ayuntamiento acudirá a la convocatoria del 2% Cultural para rehabilitar el paño de muralla de la calle Alberca. Son las ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para rehabilitaciones de patrimonio, de las que Soria ya se ha beneficiado en dos ocasiones, para arreglos precisamente en la muralla, entre el puente de piedra y el pie del Mirón y en el Castillo. La muralla de Alberca ha quedado al descubierto con el derribo del antiguo reformatorio, en una operación urbanística que incluye al palacio de Alcántara con la intención de cederlo al Ministerio de Cultura, con el fin de que sea una subsede del Centro Nacional de Fotografía del Banco de España. Sobre las obras de este último el alcalde destacó cómo «van a una velocidad importantísima».

El alcalde se refirió igualmente a otra intervención, como es la de la ampliación del aparcamiento subterráneo de la calle Doctrina. Aquí las inclemencias del tiempo están retrasando la última fase, la conexión con el estacionamiento ya construido. En todo caso, está justificada toda la obra justificable con la ayuda europea que la sustenta y «no existe ningún tipo de riesgo» de perder la subvención.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local prosiguió ayer con las contrataciones de San Juan, acordando la segunda prórroga al contrato de los adornos florales y otra prórroga relacionada con el alquiler de los contenedores de obra. Por último, el órgano de Gobierno dio luz verde al convenio de colaboración suscrito con la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León para la celebración del VI Concurso Internacional Cocinando con Trufa, que comienza hoy en la Audiencia.