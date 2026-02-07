Carlos Martínez pregunta si es Mañueco el que le acusa de usar el Ayuntamiento para hacer campaña

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El uso de la sala de prensa del Ayuntamiento de Soria para responder sobre cuestiones relacionadas con Castilla y León pone en el foco al candidato del PSOE y alcalde de Soria Carlos Martínez, que habló sobre los comicios regionales y lanzó mensajes del PSOE de cara al 15-M . "¿Y lo dice Mañueco?", fue la respuesta de Martínez, preguntado sobre el presunto uso electoralista de la sala de prensa municipal.

El socialista respondía a la información publicada por este periódico, al tiempo que cargaba contra el medio: "Si pasa de página y ve al señor Mañueco anunciando siempre desde la tribuna como presidente del Gobierno de prácticamente absolutamente todo".

"Yo, cuando salgo en Junta de Gobierno respondo preguntas de los periodistas y bien lo sabéis los profesionales que seguís el día a día de la información y suelo ser absolutamente respetuoso con los tiempos, con los espacios y con las instituciones. No pueden decir todos lo mismo", añadió Martínez, quien consideró que la denuncia sobre el presunto uso partidista de la sala de prensa "no tiene mucho más recorrido que el que le queráis dar" desde el periódico. Sin embargo, el recorrido será el que quiera la Junta Electoral, que es el órgano competente para todas las cuestiones relacionadas con el proceso electoral.

La respuesta del alcalde se produjo en un acto del PSOE ayer en Soria al día siguiente de haber utilizado la sala de prensa del Ayuntamiento para hablar sobre las elecciones regionales. Sus declaraciones en esa sala fueron además utilizadas por el PSOECyL para difundir el mensaje en las redes sociales, incluyendo una imagen de Alfonso Fernández Mañueco cuando el alcalde aludía al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP.

Martínez Mínguez afirmó en la rueda de prensa del Ayuntamiento, convocada tras la Junta de Gobierno, que "el 15 de marzo se va a hablar de Castilla y León", añadiendo que hablar de la comunidad es hablar dela Sanidad, de la Educación, de vivienda, dela imposibilidad de que los jóvenes se queden en su tierra por falta de oportunidades.

El alcalde soriano no dudó en hacer exigencias a Mañueco para la campaña. "Tiene que dar la cara y rendir cuentas de estos siete años de parálisis e inmovilismo", para añadir un claro mensaje electoral: "Más de lo mismo o cambio".