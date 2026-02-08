Las inversiones de la empresa del agua de Soria alcanzan los 627.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Obras en la potabilizadora, de sustitución de contadores y en las canalizaciones. La empresa mixta del agua realizó durante el año pasado de manera directa media docena de actuaciones, que movilizaron 627.000 euros. Un volumen que se suma a otros proyectos y realizaciones en combinación con las actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad. Entre las intervenciones destacadas de 2025 destaca la realización del bombeo de saneamiento en el puente de piedra. La entidad público-privada que gestiona el recurso hídrico invirtió en este punto 261.000 euros para solucionar un viejo problema de evacuación de la margen izquierda.

La segunda actuación más importante es la instalación de contadores de telelectura, 1.268 unidades por importe de algo más de 200.000 euros. Las otras ejecuciones han tenido que ver con las fuentes (adecuación de las ornamentales mediante la instalación de bombas dosificadoras de reactivos y reparación de la fuente de La Tejera) y el desvío del colector de San Martín de Finojosa. Mientras la primera obra ascendía a 49.000 euros, la segunda suponía 39.000 euros.

En la estación potabilizadora se retiraron tubos de fibrocemento de la captación y se renovó el sistema de dosificación del almidón (64.200 euros), además de sustituir las compuertas de entrada a los decantadores (12.800 euros).

Aparte de estas inversiones, desde la empresa del agua se están estudiando soluciones a los problemas de balsas que se dan en época de fuertes lluvias, por ejemplo, la que se genera en el Soto Playa o en la calle A del polígono, si bien aún no están definidos los proyectos.

La entidad tiene además varias participaciones en obras que tienen lugar en la ciudad. Así, tiene previsto ejecutar un aliviadero de pluviales para el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social en Los Royales y ha renovado conducciones con motivo de las obras de las travesías, por ejemplo la sustituida en Cuesta de la Dehesa Serena. Por otra parte, se está ejecutando el proyecto de digitalización del ciclo integral del agua de Soria y sus pedanías, dentro de la segunda convocatoria de ayudas del PERTE de Digitalización del ciclo del agua.

Como el año de prueba de la nueva depuradora ya ha pasado, la empresa del agua ha entrado a gestionar la instalación de Sinova. La nueva instalación, que tratará las aguas residuales de 135.000 habitantes equivalentes con un caudal medio de 24.000 metros cúbicos por día, está dotada con modernas tecnologías, incluyendo un tratamiento primario con capacidad para tratar seis veces el caudal medio y un tratamiento biológico secuencial con eliminación de nutrientes, suficiente para alcanzar un nivel de calidad de tratamiento para poder verter en zona sensible.

Por otra parte, dentro de las mejoras de las infraestructuras hidráulicas el Ayuntamiento ha firmado recientemente un convenio con la Confederación Hidrográfica del Duero para perfeccionar el abastecimiento de la ciudad. El organismo de cuenca se encargará de financiar íntegramente los 255.000 euros que cuesta renovar la captación desde el azud de Buitrago. Debido a hundimientos en el terreno, se propone ejecutar un baipás en el tramo afectado de la captación, mediante una nueva tubería de 100 metros lineales.