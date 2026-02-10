Cada vecino de Soria redujo su producción de basura en 4 kilos en 2025

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Durante el año pasado la capital produjo menos residuos en general, lo que se tradujo en una relación por habitante a la baja. Cada soriano echó a los diversos contenedores de basura algo más de cuatro kilos menos que en el ejercicio precedente y no son pocos los kilos que se lanzan por habitante. Esta relación de restos por residente alcanzó una media de 373,73 kilos al año, según la estadística del servicio de recogida. En 2024 la cantidad alcanzaba los 378,09, de manera que se ha dado una disminución de 4,36 kilos.

La caída no alcanza por igual a todas las categorías de restos. Dentro de la recogida selectiva aumentan el papel y el cartón y los envases ligeros y desciende el vidrio. La basura común también se anota un descenso.

En 2025 la ciudad depositó en los diferentes contenedores un total de 15.332 toneladas, frente a las 15.407 contabilizadas en el acumulado de doce meses antes. Un nivel en un entorno parecido, aunque con una ligera disminución que tuvo que ver con los vaivenes en los distintos materiales.

Especialmente con lo acontecido con la basura común, que pasó de las 12.670 toneladas de 2024 a las 12.497 del último registro, según el seguimiento estadístico. También se apuntó a las bajas la recogida de vidrio, con 679 toneladas, 20 menos que un año antes.

En cambio, elevaron sus niveles el cartón y el papel y los envases ligeros. Los depósitos en el contenedor azul ascendieron a 1.193 toneladas, un número superior a las 1.167 de 2024. El incremento da cuenta de una actividad económica sostenida, pues el contenedor azul tiene mucho que ver con los embalajes y el consumo. En cuanto al contenedor amarillo, las 870 toneladas de 2024 se transformaron en nada menos que 962 en la última entrada estadística.

Por otra parte, los 373,73 kilos producidos al año por cada habitante de la capital se traducen en una media diaria de 1,02 kilos, (1,04 en 2024).

La caída en la basura se da en un contexto de aumento de la población. El máximo de la producción en la capital soriana se conoció en 2018, cuando se abandonaron 16.641 toneladas en los diferentes contenedores. Entonces la media por habitante y año quedó en 425,48 kilos. La referencia por día era de 1,17 kilos por persona.

La estadística de residuos en la capital se completa con los depósitos de textil y calzado y de pilas. Los elementos de vestir representaron 153 toneladas, alcanzando la ciudad el máximo histórico en este tipo de basura. Fueron diez toneladas más que en 2024, año en el que se alcanzó un gran crecimiento, ya que en 2023 las toneladas sumaron 77. En cuanto a las pilas, las seis toneladas multiplicaron por seis las registradas en el ejercicio precedente.

La ciudad tiene pendiente la colocación de un nuevo contenedor: el marrón de resto orgánico. Para su implantación es necesario que se adapte el Centro de Tratamiento de Residuos de Golmayo o bien conveniar con una planta el traslado de tales residuos.